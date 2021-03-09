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Краснодарский край
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Территорию заповедника "Утриш" увеличат на 1,3 тысячи гектаров
Территорию заповедника "Утриш" увеличат на 1,3 тысячи гектаров
Территорию заповедника "Утриш" в Краснодарском крае увеличат на 1,3 тысячи гектаров, теперь важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей и... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:47
2021-03-09T15:47
краснодарский край
вениамин кондратьев
черное море
михаил мишустин
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Территорию заповедника "Утриш" в Краснодарском крае увеличат на 1,3 тысячи гектаров, теперь важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей и появления стихийных палаточных лагерей, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.Кабмин сообщил во вторник, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, теперь его общая площадь составит более 11,3 тысячи гектаров. В августе 2020 года Краснодарский край обращался к правительству с предложением включить региональный заказник "Большой Утриш" в территорию федерального заповедника "Утриш"."И мы благодарны за поддержку этой инициативы. Федеральный режим охраны распространился еще на 1,3 тысячи гектаров. Сегодня важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей, появления стихийных палаточных лагерей. Прошлым летом мы все были свидетелями того, к чему это может привести – горело 130 гектаров, были потеряны реликтовые растения", - сказал Кондратьев.Он добавил, что федеральный статус позволит усилить режим охраны уникальных территорий, сохранить их для будущих поколений. "Любое посещение заповедника должно быть строго регламентировано", - заключил глава края.В границы "Утриша" войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Чёрного моря. Кроме того, в заповедник включат грунтовую дорогу, которая разделяет его на три части. В результате "Утриш" станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России. Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.
https://ria.ru/20210303/kuban-1599787115.html
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вениамин кондратьев, черное море, михаил мишустин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край, общество

Территорию заповедника "Утриш" увеличат на 1,3 тысячи гектаров

15:47 09.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Территорию заповедника "Утриш" в Краснодарском крае увеличат на 1,3 тысячи гектаров, теперь важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей и появления стихийных палаточных лагерей, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
Кабмин сообщил во вторник, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, теперь его общая площадь составит более 11,3 тысячи гектаров. В августе 2020 года Краснодарский край обращался к правительству с предложением включить региональный заказник "Большой Утриш" в территорию федерального заповедника "Утриш".
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"И мы благодарны за поддержку этой инициативы. Федеральный режим охраны распространился еще на 1,3 тысячи гектаров. Сегодня важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей, появления стихийных палаточных лагерей. Прошлым летом мы все были свидетелями того, к чему это может привести – горело 130 гектаров, были потеряны реликтовые растения", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что федеральный статус позволит усилить режим охраны уникальных территорий, сохранить их для будущих поколений. "Любое посещение заповедника должно быть строго регламентировано", - заключил глава края.
В границы "Утриша" войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Чёрного моря. Кроме того, в заповедник включат грунтовую дорогу, которая разделяет его на три части. В результате "Утриш" станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России. Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЧерное мореМихаил МишустинФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Краснодарский крайОбщество
 
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