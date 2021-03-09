https://ria.ru/20210309/yazyk-1600472934.html

В Госдуме оценили ситуацию со статусом русского языка на Украине

В Госдуме оценили ситуацию со статусом русского языка на Украине

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский под предлогом защиты украинского языка "прессингует русский язык и... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:07

2021-03-09T15:07

2021-03-09T15:07

руслан бальбек

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский под предлогом защиты украинского языка "прессингует русский язык и литературу".Ранее Зеленский заявил, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным государственным языком, согласно конституции, является украинский, а те, кто ведут подобные обсуждения, пытаются "хайпануть" и расколоть общество."Под предлогом защиты украинского языка Зеленский занимается тем, что прессингует русский язык и литературу. Зачем это делается - понятно: исключительно для прогиба перед националистически настроенными партиями и группировками. Тем самым он хочет показать, что для него Украина "понад усе" ("превыше всего" - лозунг украинских политиков), а всех остальных, по идее, в стране и не существует", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат отметил, что хотя 60% населения Украины в быту и в рабочих вопросах используют русский язык, "сегодня это некое табу только из-за того, что все президенты, пришедшие к власти в постсоветское время, занимались не развитием страны, а челом били перед ультраправыми партиями"."Таким образом Зеленский ещё раз продемонстрировал, что он не президент, а всего лишь слуга, причём не народа, а очень малой его части", - заключил он.

https://ria.ru/20210209/ukraina-1596670582.html

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руслан бальбек, владимир зеленский, украина, в мире