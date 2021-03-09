https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html

Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне

Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне

Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:12

2021-03-09T12:12

2021-03-09T12:12

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

владимир шаманов

ирина яровая

владимир путин

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и жителей США, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский."Желание изменить отношение к советскому солдату, оно связано только с одним: зародить то глубокое сомнение, которое сегодня пытаются недобросовестные американские и европейские политики зародить в целом в нашей стране. Потому что как может молодой европеец видеть в нашей стране даже гипотетически агрессора, если будет знать правду о том, что благодаря именно нашему народу он сегодня имеет право на жизнь", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".Именно благодаря России, усилиям президента Владимира Путина и дипломатического корпуса, по словам депутата, в мире "удерживается баланс безопасности"."Сегодня те атаки и та агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне и внесшей решающий вклад, они связаны с будущим. Они связаны с желанием пересмотра той ключевой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов международной безопасности", - добавила Яровая.

https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html

https://ria.ru/20210309/voyna-1600372553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, владимир шаманов, ирина яровая, владимир путин, ссср, сша, в мире