Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и жителей США, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
"Желание изменить отношение к советскому солдату, оно связано только с одним: зародить то глубокое сомнение, которое сегодня пытаются недобросовестные американские и европейские политики зародить в целом в нашей стране. Потому что как может молодой европеец видеть в нашей стране даже гипотетически агрессора, если будет знать правду о том, что благодаря именно нашему народу он сегодня имеет право на жизнь", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
Именно благодаря России, усилиям президента Владимира Путина и дипломатического корпуса, по словам депутата, в мире "удерживается баланс безопасности".
"Сегодня те атаки и та агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне и внесшей решающий вклад, они связаны с будущим. Они связаны с желанием пересмотра той ключевой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов международной безопасности", - добавила Яровая.