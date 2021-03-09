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Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне
Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне
Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:12
2021-03-09T12:12
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
владимир шаманов
ирина яровая
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и жителей США, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский."Желание изменить отношение к советскому солдату, оно связано только с одним: зародить то глубокое сомнение, которое сегодня пытаются недобросовестные американские и европейские политики зародить в целом в нашей стране. Потому что как может молодой европеец видеть в нашей стране даже гипотетически агрессора, если будет знать правду о том, что благодаря именно нашему народу он сегодня имеет право на жизнь", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".Именно благодаря России, усилиям президента Владимира Путина и дипломатического корпуса, по словам депутата, в мире "удерживается баланс безопасности"."Сегодня те атаки и та агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне и внесшей решающий вклад, они связаны с будущим. Они связаны с желанием пересмотра той ключевой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов международной безопасности", - добавила Яровая.
https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html
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великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, владимир шаманов, ирина яровая, владимир путин, ссср, сша, в мире

Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне

12:12 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и жителей США, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
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"Желание изменить отношение к советскому солдату, оно связано только с одним: зародить то глубокое сомнение, которое сегодня пытаются недобросовестные американские и европейские политики зародить в целом в нашей стране. Потому что как может молодой европеец видеть в нашей стране даже гипотетически агрессора, если будет знать правду о том, что благодаря именно нашему народу он сегодня имеет право на жизнь", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
Именно благодаря России, усилиям президента Владимира Путина и дипломатического корпуса, по словам депутата, в мире "удерживается баланс безопасности".
"Сегодня те атаки и та агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне и внесшей решающий вклад, они связаны с будущим. Они связаны с желанием пересмотра той ключевой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов международной безопасности", - добавила Яровая.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФВладимир ШамановИрина ЯроваяВладимир ПутинСССРСШАВ мире
 
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