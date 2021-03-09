https://ria.ru/20210309/yakutsk-1600400952.html

И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина

И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина

Роман Сорокин назначен c 9 марта исполняющим обязанности главы Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:18

2021-03-09T08:18

2021-03-09T08:18

роман сорокин (политик)

сардана авксентьева

евгений григорьев

единая россия

якутск

политика

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ЯКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Роман Сорокин назначен c 9 марта исполняющим обязанности главы Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков."С 9 марта исполняющим обязанности главы столицы региона назначен (первый заместитель главы города – ред.) Роман Сорокин - в связи с отпуском Евгения Григорьева, который участвует в выборах мэра города Якутска", - сказал собеседник агентства.Сорокин во вторник приступил к исполнению должностных обязанностей.Пресс-служба якутского регионального отделения "Единой России" в середине февраля сообщала, что исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев определен кандидатом от партии на досрочных выборах главы города. Голосование будет проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта.Григорьев занял пост врио мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой, которая была принята гордумой 14 января.

https://ria.ru/20210118/zamglavy-1593442840.html

https://ria.ru/20210111/jakutskcitymayor-1592526422.html

якутск

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2021

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роман сорокин (политик), сардана авксентьева, евгений григорьев, единая россия, якутск, политика