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И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина
И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина
Роман Сорокин назначен c 9 марта исполняющим обязанности главы Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:18
2021-03-09T08:18
роман сорокин (политик)
сардана авксентьева
евгений григорьев
единая россия
якутск
политика
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ЯКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Роман Сорокин назначен c 9 марта исполняющим обязанности главы Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков."С 9 марта исполняющим обязанности главы столицы региона назначен (первый заместитель главы города – ред.) Роман Сорокин - в связи с отпуском Евгения Григорьева, который участвует в выборах мэра города Якутска", - сказал собеседник агентства.Сорокин во вторник приступил к исполнению должностных обязанностей.Пресс-служба якутского регионального отделения "Единой России" в середине февраля сообщала, что исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев определен кандидатом от партии на досрочных выборах главы города. Голосование будет проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта.Григорьев занял пост врио мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой, которая была принята гордумой 14 января.
https://ria.ru/20210118/zamglavy-1593442840.html
https://ria.ru/20210111/jakutskcitymayor-1592526422.html
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роман сорокин (политик), сардана авксентьева, евгений григорьев, единая россия, якутск, политика

И.о. главы Якутска назначили Романа Сорокина

08:18 09.03.2021
 
© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Роман Сорокин назначен c 9 марта исполняющим обязанности главы Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.
"С 9 марта исполняющим обязанности главы столицы региона назначен (первый заместитель главы города – ред.) Роман Сорокин - в связи с отпуском Евгения Григорьева, который участвует в выборах мэра города Якутска", - сказал собеседник агентства.
Врио главы Якутска Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 04:38
Преемник экс-мэра Якутска Авксентьевой назначил замглавы города
Сорокин во вторник приступил к исполнению должностных обязанностей.
Пресс-служба якутского регионального отделения "Единой России" в середине февраля сообщала, что исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев определен кандидатом от партии на досрочных выборах главы города. Голосование будет проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта.
Григорьев занял пост врио мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой, которая была принята гордумой 14 января.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Мэр Якутска объявила об отставке по состоянию здоровья
 
Роман Сорокин (политик)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевЕдиная РоссияЯкутскПолитика
 
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