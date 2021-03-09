https://ria.ru/20210309/whatsapp-1600393429.html
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T02:54
2021-03-09T02:54
2021-03-09T02:54
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.
https://ria.ru/20210115/whatsapp-1593282073.html
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