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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T02:54
2021-03-09T02:54
whatsapp inc.
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технологии
в мире
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.
https://ria.ru/20210115/whatsapp-1593282073.html
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whatsapp inc., apple ios, технологии, в мире

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

02:54 09.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.
На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 23:21
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала
 
WhatsApp Inc.Apple iOSТехнологииВ мире
 
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