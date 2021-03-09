https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции

Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T07:05

2021-03-09T07:05

2021-03-09T10:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.По его словам, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.Балдин отметил, что в коррупционных сводках "всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры."Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", — уточнил представитель Генпрокуратуры.Летом прошлого года Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. Тогда в первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

https://ria.ru/20210301/vzyatka-1599438289.html

https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия