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В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции
В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции
Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T07:05
2021-03-09T10:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.По его словам, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.Балдин отметил, что в коррупционных сводках "всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры."Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", — уточнил представитель Генпрокуратуры.Летом прошлого года Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. Тогда в первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.
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москва, происшествия

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции

07:05 09.03.2021 (обновлено: 10:44 09.03.2021)
 
© Фото : СК РФ по Пензенской областиИзъятие взятки
Изъятие взятки - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : СК РФ по Пензенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

"Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край", — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
Балдин отметил, что в коррупционных сводках "всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.
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"Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", — уточнил представитель Генпрокуратуры.
Летом прошлого года Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. Тогда в первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.
Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.
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