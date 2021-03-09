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В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T03:11
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россия
происшествия
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.По его словам, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел.
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россия, происшествия

В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки

03:11 09.03.2021
 
© Fotolia / Adam GregorВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Fotolia / Adam Gregor
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.
По его словам, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел.
"В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)", - сказал Балдин в интервью РИА Новости.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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