В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.
По его словам, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел.
"В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)", - сказал Балдин в интервью РИА Новости.
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