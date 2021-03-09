https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки

В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки

Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T03:11

2021-03-09T03:11

2021-03-09T03:11

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/94033/29/940332956_0:0:1869:1051_1920x0_80_0_0_39ecac491ba3bc6412805d6431b7f153.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.По его словам, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел.

https://ria.ru/20210307/taganrog-1600276779.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия