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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей
В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей
Самодельное взрывное устройство, установленное террористами, сработало в районе Майсар в Алеппо, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский телеканал... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:37
2021-03-09T19:37
война в сирии
хама (город)
сирия
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БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, установленное террористами, сработало в районе Майсар в Алеппо, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский телеканал "Аль-Ихбария"."В результате детонации самодельного взрывного устройства, установленного террористами в районе Майсар рядом с овощным рынком в Алеппо, пятеро детей получили ранения, среди них есть в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал.Сообщение о подрыве мирных граждан и в первую очередь детей на минах и в результате детонации замаскированных взрывных устройств регулярно поступают из разных провинций Сирии, освобожденных ранее от террористов. Боевики террористических организаций при отступлении зачастую минировали улицы и подъезды в зданиях, а также оставляли замаскированные под игрушки и другие бытовые предметы самодельные взрывные устройства. Также террористы продолжают организовывать диверсии на подконтрольных правительству территориях, устанавливая взрывные устройства на дорогах рядом с населенными пунктами.В воскресенье на востоке провинции Хама погибли более 18 человек. Террористы заложили две мины на трассе рядом с городом Ас-Саламия.
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хама (город), сирия, алеппо, в мире

В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей

19:37 09.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, установленное террористами, сработало в районе Майсар в Алеппо, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский телеканал "Аль-Ихбария".
"В результате детонации самодельного взрывного устройства, установленного террористами в районе Майсар рядом с овощным рынком в Алеппо, пятеро детей получили ранения, среди них есть в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал.
Сообщение о подрыве мирных граждан и в первую очередь детей на минах и в результате детонации замаскированных взрывных устройств регулярно поступают из разных провинций Сирии, освобожденных ранее от террористов. Боевики террористических организаций при отступлении зачастую минировали улицы и подъезды в зданиях, а также оставляли замаскированные под игрушки и другие бытовые предметы самодельные взрывные устройства. Также террористы продолжают организовывать диверсии на подконтрольных правительству территориях, устанавливая взрывные устройства на дорогах рядом с населенными пунктами.
В воскресенье на востоке провинции Хама погибли более 18 человек. Террористы заложили две мины на трассе рядом с городом Ас-Саламия.
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