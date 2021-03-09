https://ria.ru/20210309/vzryv-1600523987.html

В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей

В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей

Самодельное взрывное устройство, установленное террористами, сработало в районе Майсар в Алеппо, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский телеканал... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:37

2021-03-09T19:37

2021-03-09T19:37

война в сирии

хама (город)

сирия

алеппо

в мире

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БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, установленное террористами, сработало в районе Майсар в Алеппо, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский телеканал "Аль-Ихбария"."В результате детонации самодельного взрывного устройства, установленного террористами в районе Майсар рядом с овощным рынком в Алеппо, пятеро детей получили ранения, среди них есть в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал.Сообщение о подрыве мирных граждан и в первую очередь детей на минах и в результате детонации замаскированных взрывных устройств регулярно поступают из разных провинций Сирии, освобожденных ранее от террористов. Боевики террористических организаций при отступлении зачастую минировали улицы и подъезды в зданиях, а также оставляли замаскированные под игрушки и другие бытовые предметы самодельные взрывные устройства. Также террористы продолжают организовывать диверсии на подконтрольных правительству территориях, устанавливая взрывные устройства на дорогах рядом с населенными пунктами.В воскресенье на востоке провинции Хама погибли более 18 человек. Террористы заложили две мины на трассе рядом с городом Ас-Саламия.

https://ria.ru/20210308/siriya-1600384483.html

хама (город)

сирия

алеппо

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хама (город), сирия, алеппо, в мире