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Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках
Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках
Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:44
2021-03-09T12:44
2021-03-09T13:20
земля
принстонский университет
наука
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.Ученые объяснили, что вычисления проводили в соответствии с "влажным термометром", который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.
https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html
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земля, принстонский университет, наука
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience
со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.
Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.
Ученые объяснили, что вычисления проводили в соответствии с "влажным термометром", который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.
Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.