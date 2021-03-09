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Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках
Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках
Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:44
2021-03-09T13:20
земля
принстонский университет
наука
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.Ученые объяснили, что вычисления проводили в соответствии с "влажным термометром", который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.
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земля, принстонский университет, наука

Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках

12:44 09.03.2021 (обновлено: 13:20 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваОстров Гуам: река Талофофо, которая рассекает джунгли на острове пополам
Остров Гуам: река Талофофо, которая рассекает джунгли на острове пополам - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Надежда Егорова
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.
Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.
Ученые объяснили, что вычисления проводили в соответствии с "влажным термометром", который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.
Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.
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ЗемляПринстонский университетНаука
 
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