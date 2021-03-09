https://ria.ru/20210309/vymiranie-1600442867.html

Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках

Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках

Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:44

2021-03-09T12:44

2021-03-09T13:20

земля

принстонский университет

наука

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, сообщил Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.Ученые объяснили, что вычисления проводили в соответствии с "влажным термометром", который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.

https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, принстонский университет, наука