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Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:26
2021-03-09T17:07
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. "Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.Новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако особенно актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь это затронет сотрудников в сфере образования и здравоохранения. Ранее в их стаж входило только "время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов".Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. В законе значатся более 30 таких категорий граждан: педагоги, медработники, водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019-го началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.
https://ria.ru/20210307/pensiya-1600242885.html
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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, общество, экономика

Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию

15:26 09.03.2021 (обновлено: 17:07 09.03.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.
Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
Новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако особенно актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь это затронет сотрудников в сфере образования и здравоохранения. Ранее в их стаж входило только "время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов".
Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. В законе значатся более 30 таких категорий граждан: педагоги, медработники, водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.
В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019-го началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.
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