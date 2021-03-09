https://ria.ru/20210309/vykhod-1600475321.html

Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию

Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию

Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:26

2021-03-09T15:26

2021-03-09T17:07

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. "Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.Новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако особенно актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь это затронет сотрудников в сфере образования и здравоохранения. Ранее в их стаж входило только "время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов".Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. В законе значатся более 30 таких категорий граждан: педагоги, медработники, водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019-го началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.

https://ria.ru/20210307/pensiya-1600242885.html

https://ria.ru/20210306/pensionnyy-vozrast-1600213790.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, общество, экономика