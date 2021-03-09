https://ria.ru/20210309/vybory-1600457554.html

Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах

Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах

Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:54

2021-03-09T13:54

2021-03-09T14:07

сергей морозов (политик)

дмитрий песков

ульяновская область

политика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на то, когда глава региона долгое время находится на своем посту, и будут ли какие-то изменения.Ранее в пресс-службе облправительства Ульяновской области сообщили РИА Новости, что губернатор Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Его полномочия на посту истекают в 2021 году, он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания главой региона.

https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600339285.html

ульяновская область

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сергей морозов (политик), дмитрий песков, ульяновская область, политика