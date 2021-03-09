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Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:54
2021-03-09T14:07
сергей морозов (политик)
дмитрий песков
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на то, когда глава региона долгое время находится на своем посту, и будут ли какие-то изменения.Ранее в пресс-службе облправительства Ульяновской области сообщили РИА Новости, что губернатор Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Его полномочия на посту истекают в 2021 году, он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания главой региона.
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сергей морозов (политик), дмитрий песков, ульяновская область, политика

Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах

13:54 09.03.2021 (обновлено: 14:07 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на то, когда глава региона долгое время находится на своем посту, и будут ли какие-то изменения.
Ранее в пресс-службе облправительства Ульяновской области сообщили РИА Новости, что губернатор Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Его полномочия на посту истекают в 2021 году, он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания главой региона.
"Я ничего не могу вам сказать, не знаю. Каких-то в данном случае ограничений нет, единственное, наверное, ограничение - это те самые критерии оценки эффективности работы. Вопрос, насколько эффективно идет работа и какие результаты. Если работа идет плохо и результаты плохие, то будешь ты выбираться, не будешь - тебя не выберут. И наоборот", - заявил Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 11:48
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
 
Сергей Морозов (политик)Дмитрий ПесковУльяновская областьПолитика
 
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