https://ria.ru/20210309/voyna-1600417386.html

Футуролог рассказал, какими будут войны будущего

Футуролог рассказал, какими будут войны будущего

Войны в будущем превратятся в соревнование промышленности по выпуску большего количества качественной боевой робототехники, заявил в интервью РИА Новости член... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:24

2021-03-09T10:24

2021-03-09T10:25

роботы

москва

сша

азербайджан

технологии

безопасность

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Войны в будущем превратятся в соревнование промышленности по выпуску большего количества качественной боевой робототехники, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов."Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий. Следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя", - сказал Кузнецов.По его словам, массовое использование беспилотных летательных, морских и наземных аппаратов изменит многовековые представления о государстве как сообществе людей, которых чем больше, тем лучше, поскольку это и рабочие руки, и потенциальные солдаты. "Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами - к такому мы еще просто не готовы", - считает он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роботы, москва, сша, азербайджан, технологии, безопасность