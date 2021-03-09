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В Приморье пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада
В Приморье пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада
Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:30
2021-03-09T06:47
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.В соцсетях 8 марта было опубликовано видео очевидца, на нем иномарка розового цвета едет по территории детского сада, объезжая горку, и задевает перила.Полицейские задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским.Водителя доставили в отдел полиции. На него составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) и по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).В результате инцидента никто не пострадал.
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада

06:30 09.03.2021 (обновлено: 06:47 09.03.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В соцсетях 8 марта было опубликовано видео очевидца, на нем иномарка розового цвета едет по территории детского сада, объезжая горку, и задевает перила.

"Сотрудниками полиции установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, 33-летний местный житель сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским.
Водителя доставили в отдел полиции. На него составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) и по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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