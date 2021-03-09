https://ria.ru/20210309/voditel-1600396921.html

В Приморье пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада

В Приморье пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада

Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T06:30

2021-03-09T06:30

2021-03-09T06:47

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, никто не пострадал, сообщает УМВД по Приморскому краю.В соцсетях 8 марта было опубликовано видео очевидца, на нем иномарка розового цвета едет по территории детского сада, объезжая горку, и задевает перила.Полицейские задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским.Водителя доставили в отдел полиции. На него составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) и по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).В результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20210305/dtp-1600164520.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия