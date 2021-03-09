https://ria.ru/20210309/vizit-1600444302.html

Дмитрий Мезенцев: готовится визит Михаила Мишустина в Белоруссию

Дмитрий Мезенцев: готовится визит Михаила Мишустина в Белоруссию

Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Белоруссию готовится, будет обсуждаться стратегия экономического сотрудничества двух стран, заявил во... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:50

2021-03-09T12:50

2021-03-09T12:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Белоруссию готовится, будет обсуждаться стратегия экономического сотрудничества двух стран, заявил во вторник посол России в Минске Дмитрий Мезенцев."Мы сейчас участвуем в подготовке визита премьер-министра (Мишустина) сюда, в республику. Повестка - мы должны стать сильнее совместно, мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию... Но самое главное, мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу РБК."Убежден, что эта встреча будет также на это успешно работать", - отметил он.

https://ria.ru/20210309/belorussiya-1600443397.html

белоруссия

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2021

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михаил мишустин, дмитрий мезенцев, белоруссия