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NI объяснил, почему Украину не ждет ничего хорошего без "Спутника V"
NI объяснил, почему Украину не ждет ничего хорошего без "Спутника V"
Журналист американского издания The National Interest Лилиан Познер объяснила, почему Киеву необходимо закупить у Москвы вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:54
2021-03-09T17:27
вакцина "спутник v"
россия
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Журналист американского издания The National Interest Лилиан Познер объяснила, почему Киеву необходимо закупить у Москвы вакцину от коронавируса "Спутник V".Автор статьи напомнила, что Украина — одно из беднейших государств Европы — была плохо подготовлена к разрушительному воздействию эпидемии COVID-19. В стране выявили 1,24 миллиона случаев заражения, 27 тысяч инфицированных погибли.Появление эффективного препарата "Спутник V" для борьбы с инфекцией должно было стать радостной новостью для украинцев, но Киев запретил использовать его, пишет Познер. Украина подписала сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech, тем не менее закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем необходимо населению страны.Автор отметила, что Украина серьезно отстает от других европейских государств по темпам вакцинации населения.По ее мнению, Украине нужно согласиться на применение российского препарата. "Спутник V" действительно спасает жизни &lt;…&gt; Украинским лидерам необходимо ориентироваться на факты", — заключила она.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от COVID-19, разработанные в России. Президент страны Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить отказ от российских препаратов народу, учитывая, что ничего другого Киеву на тот момент никто не предложил. Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в свою очередь, заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600454908.html
https://ria.ru/20210308/sputnik-v-1600319051.html
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вакцина "спутник v", россия, украина

NI объяснил, почему Украину не ждет ничего хорошего без "Спутника V"

15:54 09.03.2021 (обновлено: 17:27 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Журналист американского издания The National Interest Лилиан Познер объяснила, почему Киеву необходимо закупить у Москвы вакцину от коронавируса "Спутник V".
Автор статьи напомнила, что Украина — одно из беднейших государств Европы — была плохо подготовлена к разрушительному воздействию эпидемии COVID-19. В стране выявили 1,24 миллиона случаев заражения, 27 тысяч инфицированных погибли.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 16:36
Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"
Появление эффективного препарата "Спутник V" для борьбы с инфекцией должно было стать радостной новостью для украинцев, но Киев запретил использовать его, пишет Познер. Украина подписала сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech, тем не менее закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем необходимо населению страны.
Автор отметила, что Украина серьезно отстает от других европейских государств по темпам вакцинации населения.

"Ее старт не предвещает ничего хорошего", — пишет журналист.

По ее мнению, Украине нужно согласиться на применение российского препарата. "Спутник V" действительно спасает жизни <…> Украинским лидерам необходимо ориентироваться на факты", — заключила она.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от COVID-19, разработанные в России. Президент страны Владимир Зеленский признавался, что не может объяснить отказ от российских препаратов народу, учитывая, что ничего другого Киеву на тот момент никто не предложил. Владимир Путин отмечал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, однако для этого нужен запрос от властей. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в свою очередь, заявил, что отказ Киева от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Позднее Украина все же получила индийский препарат Covishield.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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