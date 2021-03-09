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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600458025.html
В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампанейщине против любой из вакцин от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:57
2021-03-09T13:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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коронавирусы
дмитрий песков
великобритания
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампанейщине против любой из вакцин от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине, и отметил, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем, Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств.Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, а также попросили уточнить, как к этому непониманию стоит относиться Кремлю."Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого. И Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин. Наоборот, между прочим, это Российская Федерация сейчас вовлечена в сотрудничество с другими компаниями, производящими вакцину, с тем, чтобы сделать более эффективный препарат, поэтому все эти заявления абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. Мы очень сожалеем в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез", - сказал Песков.
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В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине

13:57 09.03.2021
 
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoВо время вакцинации против коронавируса в Италии
Во время вакцинации против коронавируса в Италии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампанейщине против любой из вакцин от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине, и отметил, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 08:00
Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем, Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств.
Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, а также попросили уточнить, как к этому непониманию стоит относиться Кремлю.
"Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого. И Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин. Наоборот, между прочим, это Российская Федерация сейчас вовлечена в сотрудничество с другими компаниями, производящими вакцину, с тем, чтобы сделать более эффективный препарат, поэтому все эти заявления абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. Мы очень сожалеем в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез", - сказал Песков.
 
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