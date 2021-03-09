https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600407001.html

В Японии с 5 марта выявили восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer

В Японии с 5 марта выявили восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Японии сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:20

2021-03-09T09:20

2021-03-09T09:20

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ТОКИО, 9 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство здравоохранения Японии сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.Согласно обнародованному документу, восемь женщин в возрасте от 20 до 59 лет испытали приступ анафилаксии с 5 по 8 марта. Причем последние пять случаев приходятся на понедельник. Приступ произошел в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать.По состоянию на вечер понедельника были вакцинированы 70,7 тысячи медицинских работников. Вакцинация началась в Японии 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи человек, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Одновременно с повторным получением вакцины медицинскими работниками, прошедшими первую дозу, был начат второй этап вакцинации, в ходе которого прививку получат 4,7 миллиона медицинских работников.С апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.

https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600360087.html

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, япония, в мире