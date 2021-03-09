https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600407001.html
В Японии с 5 марта выявили восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer
В Японии с 5 марта выявили восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer
Министерство здравоохранения Японии сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:20
2021-03-09T09:20
2021-03-09T09:20
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ТОКИО, 9 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство здравоохранения Японии сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.Согласно обнародованному документу, восемь женщин в возрасте от 20 до 59 лет испытали приступ анафилаксии с 5 по 8 марта. Причем последние пять случаев приходятся на понедельник. Приступ произошел в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать.По состоянию на вечер понедельника были вакцинированы 70,7 тысячи медицинских работников. Вакцинация началась в Японии 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи человек, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Одновременно с повторным получением вакцины медицинскими работниками, прошедшими первую дозу, был начат второй этап вакцинации, в ходе которого прививку получат 4,7 миллиона медицинских работников.С апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, япония, в мире
ТОКИО, 9 мар – РИА Новости, Ксения Нака.
Министерство здравоохранения Японии
сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.
Согласно обнародованному документу, восемь женщин в возрасте от 20 до 59 лет испытали приступ анафилаксии с 5 по 8 марта. Причем последние пять случаев приходятся на понедельник. Приступ произошел в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать.
По состоянию на вечер понедельника были вакцинированы 70,7 тысячи медицинских работников. Вакцинация началась в Японии 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи человек, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Одновременно с повторным получением вакцины медицинскими работниками, прошедшими первую дозу, был начат второй этап вакцинации, в ходе которого прививку получат 4,7 миллиона медицинских работников.
С апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.