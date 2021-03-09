https://ria.ru/20210309/ultimatum-1600532741.html

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T21:08

2021-03-09T21:08

2021-03-09T21:33

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600533746_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4cb4f257491d92d1d364fdf13890c331.jpg

ЕРЕВАН, 9 мар — РИА Новости. Оппозиция готова разблокировать входы в здание парламента Армении, если туда прибудет премьер-министр Никол Пашинян и объявит об отставке и досрочных парламентских выборах, сказал журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.Ранее протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки."У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 мск) придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — сказал Сагателян.При этом он заверил журналистов, что Пашинян не сделает этого, так как заявления о досрочных выборах — это "очередная ложь".По словам Сагателяна, для назначения внеочередных выборов премьеру не нужно подписывать меморандум с парламентской оппозицией: у его фракции "Мой шаг" есть большинство в законодательном органе.Как подчеркнул организатор демонстрации, протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.Ранее Пашинян подтвердил, что готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, если противники действующей власти согласятся на это. Он также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/obvinenie-1599488870.html

https://ria.ru/20210301/voennye-1599522133.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оппозиция заявила, что разблокирует входы парламента только после отставки Пашиняна Оппозиция, перекрывшая входы в здание парламента Армении, готова разблокировать их, если туда приедет сам Пашинян и объявит о своей отставке и досрочных выборах. Протестующие заявляют, что готовы оставаться в палаточном лагере до выполнения требований. 2021-03-09T21:08 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире