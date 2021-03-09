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Вопрос языка на Украине не актуален, заявил Зеленский
Вопрос языка на Украине не актуален, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:16
2021-03-09T13:16
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является украинский, а те, кто ведут подобные обсуждения, пытаются "хайпануть" и расколоть общество."В конституции все четко было написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви - это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе... поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал Зеленский входе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", который проходит во вторник.Он считает, что при этом в стране должны либерально относиться ко многим подобным вопросам."Я согласен с тем, что на Украине комфортно должно быть всем и Украина должна быть очень либеральной, если хочет сохранять количество населения и чтобы оно увеличивалось, а люди не уезжали из страны. Поэтому должно быть комфортно и в этом вопросе тоже. Уважать украинский язык надо, уважать людей всех тоже", - сказал Зеленский.По его словам, МИД разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html
https://ria.ru/20210219/yazyk-1598191220.html
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владимир зеленский, украина, в мире

Вопрос языка на Украине не актуален, заявил Зеленский

13:16 09.03.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является украинский, а те, кто ведут подобные обсуждения, пытаются "хайпануть" и расколоть общество.
"В конституции все четко было написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви - это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе... поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал Зеленский входе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", который проходит во вторник.
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Он считает, что при этом в стране должны либерально относиться ко многим подобным вопросам.
"Я согласен с тем, что на Украине комфортно должно быть всем и Украина должна быть очень либеральной, если хочет сохранять количество населения и чтобы оно увеличивалось, а люди не уезжали из страны. Поэтому должно быть комфортно и в этом вопросе тоже. Уважать украинский язык надо, уважать людей всех тоже", - сказал Зеленский.
По его словам, МИД разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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