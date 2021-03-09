https://ria.ru/20210309/ukraina-1600449370.html

Вопрос языка на Украине не актуален, заявил Зеленский

Вопрос языка на Украине не актуален, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:16

2021-03-09T13:16

2021-03-09T13:16

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является украинский, а те, кто ведут подобные обсуждения, пытаются "хайпануть" и расколоть общество."В конституции все четко было написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви - это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе... поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищен", - сказал Зеленский входе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", который проходит во вторник.Он считает, что при этом в стране должны либерально относиться ко многим подобным вопросам."Я согласен с тем, что на Украине комфортно должно быть всем и Украина должна быть очень либеральной, если хочет сохранять количество населения и чтобы оно увеличивалось, а люди не уезжали из страны. Поэтому должно быть комфортно и в этом вопросе тоже. Уважать украинский язык надо, уважать людей всех тоже", - сказал Зеленский.По его словам, МИД разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

https://ria.ru/20210219/yazyk-1598191220.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире