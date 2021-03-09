Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/ugroza-1600527778.html
Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру
Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру
Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:05
2021-03-09T20:10
франция
лион
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103053/98/1030539835_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_fade123949f42a4a2a773fab38d1a90b.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag.Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, стало известно во вторник после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.Во Франции особо серьезно относятся к подобным угрозам после нападения на учителя истории Самюэля Пати, якобы показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший 16 октября обезглавил преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин близ Парижа, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20200408/1569760315.html
франция
лион
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103053/98/1030539835_81:0:1858:1333_1920x0_80_0_0_d4d468a8d1b19fb8a9e1d21fa716a0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, лион, париж, в мире

Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру

20:05 09.03.2021 (обновлено: 20:10 09.03.2021)
 
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag.
Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.
Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.
О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, стало известно во вторник после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.
Во Франции особо серьезно относятся к подобным угрозам после нападения на учителя истории Самюэля Пати, якобы показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший 16 октября обезглавил преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин близ Парижа, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Сотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 16:36
В Эстонии поймали 13-летнего главу международной неонацистской группы
 
ФранцияЛионПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния