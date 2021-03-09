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Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру
Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру
Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:05
2021-03-09T20:05
2021-03-09T20:10
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag.Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, стало известно во вторник после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.Во Франции особо серьезно относятся к подобным угрозам после нападения на учителя истории Самюэля Пати, якобы показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший 16 октября обезглавил преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин близ Парижа, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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франция, лион, париж, в мире
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона
, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag
.
Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.
Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.
О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, стало известно во вторник после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.
Во Франции
особо серьезно относятся к подобным угрозам после нападения на учителя истории Самюэля Пати, якобы показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший 16 октября обезглавил преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин близ Парижа
, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве
в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.