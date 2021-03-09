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КГБ Белоруссии заявил о росте террористических угроз из соседних стран
КГБ Белоруссии заявил о росте террористических угроз из соседних стран
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что наблюдается рост террористических угроз, которые происходят с территории сопредельных государств. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:59
2021-03-09T13:59
2021-03-09T14:03
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что наблюдается рост террористических угроз, которые происходят с территории сопредельных государств.Как сообщил Sputnik Белоруссия, по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко Тертель рассказал журналистам, что КГБ отмечает рост террористических угроз. "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", - приводятся в сообщении слова главы ведомства.Он также подтвердил ранее озвученную главой белорусского государства информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами. "Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", - рассказал Тертель.На минувшей неделе Лукашенко заявил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности республики обнародует информацию о пресечении деятельности группы людей, которые создали "арсеналы" для дестабилизации ситуации в стране, среди ввезенного в республику – тротил и пластид. Он напомнил, что ранее правоохранители уже пресекали деятельность другой преступной группы, планировавшей дестабилизировать обстановку в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/belorussiya-1600443627.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 мар – РИА Новости.
Глава КГБ Белоруссии
Иван Тертель заявил, что наблюдается рост террористических угроз, которые происходят с территории сопредельных государств.
Как сообщил Sputnik Белоруссия
, по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко
Тертель рассказал журналистам, что КГБ отмечает рост террористических угроз. "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", - приводятся в сообщении слова главы ведомства.
Он также подтвердил ранее озвученную главой белорусского государства информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами. "Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", - рассказал Тертель.
На минувшей неделе Лукашенко заявил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности республики обнародует информацию о пресечении деятельности группы людей, которые создали "арсеналы" для дестабилизации ситуации в стране, среди ввезенного в республику – тротил и пластид. Он напомнил, что ранее правоохранители уже пресекали деятельность другой преступной группы, планировавшей дестабилизировать обстановку в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.