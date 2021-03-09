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Эксперт оценил заявления военного командования США о российской угрозе
Эксперт оценил заявления военного командования США о российской угрозе
Военное командование США заявляет об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у Конгресса дополнительное финансирование,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:35
2021-03-09T12:35
иван моисеев
космос - риа наука
министерство обороны сша
китай
ссср
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военное командование США заявляет об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у Конгресса дополнительное финансирование, полагает руководитель Института космической политики (Россия) Иван Моисеев.Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд "выразил обеспокоенность" возможностями России и Китая в космическом пространстве. В частности, его обеспокоили наземные противоспутниковые лазерные комплексы, космические аппараты, которые могут нести вред спутникам противника, а также противоспутниковые ракеты.По мнению Моисеева, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли"."Весь военно-промышленный комплекс всегда преувеличивает возможности потенциальных противников. В данном случае ими выступают Россия и Китай", - отметил Моисеев.Что касается реальных возможностей, напомнил он, то Китай продемонстрировал в 2007 году возможность сбить спутник ракетой - эффективное антиспутниковое оружие. В 2008 году аналогичные испытания провели США."Возможности Китая, естественно, во много раз меньше, чем возможности США. Но генерал про это не говорит, потому что своими заявлениями выбивает себе дополнительные деньги. Цель преувеличения весомостей вооруженных сил противников в космосе - получение средств от Конгресса", - считает эксперт.У США при этом затраты на оборону, и без того самые высокие в мире, активно растут в последние годы, а "создание Космических сил США ясно указывает на то, что Пентагон усиливает космические средства".Что касается противоспутниковых космических аппаратов, так называемых истребителей спутников, то такие системы эксперт считает "крайне неэффективными".По его словам, для поражения каждого аппарата противника на низкой орбите нужно по одному истребителю спутников, то есть потребуется держать большую группировку.На высокой же орбите такой аппарат мог бы поражать несколько спутников, но значительным был бы проигрыш по времени – пока от одной цели долететь до другой."То есть использовать антиспутники невыгодно с военной и экономической точек зрения. В свое время СССР запустил порядка 20 спутников в порядке эксперимента, а затем эту программу свернули. Видимо, повлиял критерий эффективность-стоимость", - сказал Моисеев.Говоря о противоракетах, эксперт отметил, что Россия, вероятно, располагает таким оружием, но никогда не демонстрировала его возможностей, а Китай и США, показавшие свои возможности, пока способны сбивать аппараты только на низкой околоземной орбите.Помимо того, Моисеев напомнил, что США располагают спутниками-инспекторами, которые по официальным заявлениям предназначены для осмотра и ремонта других спутников, но, вероятно, могут использоваться и для нанесения вреда другим аппаратам.По его словам, "такое подозрение есть, но нет фактов, нет доказательств".Таким образом, подчеркнул эксперт, США сами потенциально располагают всем арсеналом противоспутниковых средств, в наличии которых обвиняют Россию и Китай.
https://ria.ru/20210304/kosmos-1599864327.html
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иван моисеев, космос - риа наука, министерство обороны сша, китай, ссср, сша

Эксперт оценил заявления военного командования США о российской угрозе

12:35 09.03.2021
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военное командование США заявляет об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у Конгресса дополнительное финансирование, полагает руководитель Института космической политики (Россия) Иван Моисеев.
Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд "выразил обеспокоенность" возможностями России и Китая в космическом пространстве. В частности, его обеспокоили наземные противоспутниковые лазерные комплексы, космические аппараты, которые могут нести вред спутникам противника, а также противоспутниковые ракеты.
По мнению Моисеева, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
"Весь военно-промышленный комплекс всегда преувеличивает возможности потенциальных противников. В данном случае ими выступают Россия и Китай", - отметил Моисеев.
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Что касается реальных возможностей, напомнил он, то Китай продемонстрировал в 2007 году возможность сбить спутник ракетой - эффективное антиспутниковое оружие. В 2008 году аналогичные испытания провели США.
"Возможности Китая, естественно, во много раз меньше, чем возможности США. Но генерал про это не говорит, потому что своими заявлениями выбивает себе дополнительные деньги. Цель преувеличения весомостей вооруженных сил противников в космосе - получение средств от Конгресса", - считает эксперт.
У США при этом затраты на оборону, и без того самые высокие в мире, активно растут в последние годы, а "создание Космических сил США ясно указывает на то, что Пентагон усиливает космические средства".
Что касается противоспутниковых космических аппаратов, так называемых истребителей спутников, то такие системы эксперт считает "крайне неэффективными".
По его словам, для поражения каждого аппарата противника на низкой орбите нужно по одному истребителю спутников, то есть потребуется держать большую группировку.
На высокой же орбите такой аппарат мог бы поражать несколько спутников, но значительным был бы проигрыш по времени – пока от одной цели долететь до другой.
"То есть использовать антиспутники невыгодно с военной и экономической точек зрения. В свое время СССР запустил порядка 20 спутников в порядке эксперимента, а затем эту программу свернули. Видимо, повлиял критерий эффективность-стоимость", - сказал Моисеев.
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Говоря о противоракетах, эксперт отметил, что Россия, вероятно, располагает таким оружием, но никогда не демонстрировала его возможностей, а Китай и США, показавшие свои возможности, пока способны сбивать аппараты только на низкой околоземной орбите.
Помимо того, Моисеев напомнил, что США располагают спутниками-инспекторами, которые по официальным заявлениям предназначены для осмотра и ремонта других спутников, но, вероятно, могут использоваться и для нанесения вреда другим аппаратам.
По его словам, "такое подозрение есть, но нет фактов, нет доказательств".
Таким образом, подчеркнул эксперт, США сами потенциально располагают всем арсеналом противоспутниковых средств, в наличии которых обвиняют Россию и Китай.
 
Иван МоисеевКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАКитайСССРСША
 
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