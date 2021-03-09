https://ria.ru/20210309/uchitelya-1600495255.html

В Минпросвещения оценили новые подходы к оплате труда учителей

В Минпросвещения оценили новые подходы к оплате труда учителей

Новые подходы к оплате труда учителей должные обеспечить прозрачность начислений, заявил директор департамента подготовки и профессионального развития... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:05

2021-03-09T17:05

2021-03-09T17:05

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новые подходы к оплате труда учителей должные обеспечить прозрачность начислений, заявил директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин.В ходе вебинара "Актуальные исследования и разработки в области образования" он отметил, что предложения министерства в части оплаты труда педагогических работников сводятся к тезисам о том, что ставки заработной платы, оклада устанавливаются в единых размерах для всех школ региона, дифференциация размера ставки устанавливается в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.Милехин добавил, что система оплаты труда педагогов также предусматривает компенсационные и стимулирующие выплаты."Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку-оклад на уровне субъекта РФ, равноценную для педагогических работников, выполняющих одни и те же функции, прозрачное, понятное начисление оплаты труда педагогических работников, дифференциация с учетом квалификационных уровней", - заявил он.

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600400279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество