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В Минпросвещения оценили новые подходы к оплате труда учителей
В Минпросвещения оценили новые подходы к оплате труда учителей
Новые подходы к оплате труда учителей должные обеспечить прозрачность начислений, заявил директор департамента подготовки и профессионального развития... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:05
2021-03-09T17:05
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новые подходы к оплате труда учителей должные обеспечить прозрачность начислений, заявил директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин.В ходе вебинара "Актуальные исследования и разработки в области образования" он отметил, что предложения министерства в части оплаты труда педагогических работников сводятся к тезисам о том, что ставки заработной платы, оклада устанавливаются в единых размерах для всех школ региона, дифференциация размера ставки устанавливается в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.Милехин добавил, что система оплаты труда педагогов также предусматривает компенсационные и стимулирующие выплаты."Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку-оклад на уровне субъекта РФ, равноценную для педагогических работников, выполняющих одни и те же функции, прозрачное, понятное начисление оплаты труда педагогических работников, дифференциация с учетом квалификационных уровней", - заявил он.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили новые подходы к оплате труда учителей

17:05 09.03.2021
 
© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / HASLOO
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новые подходы к оплате труда учителей должные обеспечить прозрачность начислений, заявил директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин.
В ходе вебинара "Актуальные исследования и разработки в области образования" он отметил, что предложения министерства в части оплаты труда педагогических работников сводятся к тезисам о том, что ставки заработной платы, оклада устанавливаются в единых размерах для всех школ региона, дифференциация размера ставки устанавливается в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.
Милехин добавил, что система оплаты труда педагогов также предусматривает компенсационные и стимулирующие выплаты.
"Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку-оклад на уровне субъекта РФ, равноценную для педагогических работников, выполняющих одни и те же функции, прозрачное, понятное начисление оплаты труда педагогических работников, дифференциация с учетом квалификационных уровней", - заявил он.
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