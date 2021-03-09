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Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей
Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей
Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:07
2021-03-09T18:56
наука
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин."Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", - сказал он на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.Так Путин ответил на просьбу Фалькова поддержать идею законодательно закрепить понятие "молодой ученый", чтобы более эффективно обеспечивать государственную поддержку таких талантливых специалистов.Фальков отметил, что привлечение талантливой молодежи - это одна из приоритетных целей Года науки и технологий, который проходит в России в 2021 году."Но есть системная проблема. Она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует четкое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого ученого и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно. На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - отметил министр."Поэтому мы провели консультации с коллегами в правительстве и в администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просьба поддержать нас с тем, чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации", - добавил Фальков.По его словам, это "принципиально важный момент"."Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - сказал министр.
https://sn.ria.ru/20210305/misis-1599989492.html
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россия, владимир путин, наука

Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей

14:07 09.03.2021 (обновлено: 18:56 09.03.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин России с праздником - Международным женским днём 8 марта - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин.
"Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", - сказал он на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
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Так Путин ответил на просьбу Фалькова поддержать идею законодательно закрепить понятие "молодой ученый", чтобы более эффективно обеспечивать государственную поддержку таких талантливых специалистов.
Фальков отметил, что привлечение талантливой молодежи - это одна из приоритетных целей Года науки и технологий, который проходит в России в 2021 году.
"Но есть системная проблема. Она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует четкое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого ученого и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно. На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - отметил министр.
"Поэтому мы провели консультации с коллегами в правительстве и в администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просьба поддержать нас с тем, чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации", - добавил Фальков.
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По его словам, это "принципиально важный момент".
"Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - сказал министр.
 
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