https://ria.ru/20210309/uchenye-1600459727.html
Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей
Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей
Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:07
2021-03-09T14:07
2021-03-09T18:56
наука
россия
владимир путин
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600326428_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_70270b12f1a41afab2e7257a4644bb51.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин."Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", - сказал он на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.Так Путин ответил на просьбу Фалькова поддержать идею законодательно закрепить понятие "молодой ученый", чтобы более эффективно обеспечивать государственную поддержку таких талантливых специалистов.Фальков отметил, что привлечение талантливой молодежи - это одна из приоритетных целей Года науки и технологий, который проходит в России в 2021 году."Но есть системная проблема. Она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует четкое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого ученого и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно. На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - отметил министр."Поэтому мы провели консультации с коллегами в правительстве и в администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просьба поддержать нас с тем, чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации", - добавил Фальков.По его словам, это "принципиально важный момент"."Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - сказал министр.
https://sn.ria.ru/20210305/misis-1599989492.html
https://na.ria.ru/20210309/inzhenery-1600438095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600326428_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_a76e214a25f015ced0e082d257a9e730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, считает президент России Владимир Путин
.
"Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги", - сказал он на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Так Путин ответил на просьбу Фалькова поддержать идею законодательно закрепить понятие "молодой ученый", чтобы более эффективно обеспечивать государственную поддержку таких талантливых специалистов.
Фальков отметил, что привлечение талантливой молодежи - это одна из приоритетных целей Года науки и технологий, который проходит в России в 2021 году.
"Но есть системная проблема. Она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует четкое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого ученого и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно. На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - отметил министр.
"Поэтому мы провели консультации с коллегами в правительстве и в администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просьба поддержать нас с тем, чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации", - добавил Фальков.
По его словам, это "принципиально важный момент".
"Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - сказал министр.