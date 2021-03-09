https://ria.ru/20210309/ucheniya-1600530238.html

Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике

Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике

Отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил журналистам глава Чечни... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T20:36

2021-03-09T20:36

2021-03-09T20:36

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

северный полюс

арктика

рамзан кадыров

мурманск

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров в грозненском аэропорту, откуда отряд отправился для выполнения задачи."Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика", - сказал Кадыров.По его словам, инструкторы Российского университета спецназа (РУС) в Чечне имеют большой опыт, подготовку и навыки, поэтому их привлекают для проведения учений чаще других специалистов из регионов страны."Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике - без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС который готовит спецподразделения … Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность, где бы то ни было", - подчеркнул Кадыров.Он заметил, что "враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики", поэтому надо укреплять Россию во всех точках страны.Кадыров ознакомился с материально-техническим оснащением военнослужащих, ему представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата.Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что группе предстоит преодолеть более 700 километров пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.В пресс-службе РУС РИА Новости сообщили, что масштабные учения "Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время" пройдут с 30 марта по 6 апреля, возглавить и провести их поручено Даниилу Мартынову. Всего в них будет задействовано 250 человек.В пресс-службе отметили, что участники учений проведут тренировки и наработку новых методик университета спецназа, основанных на опыте, полученном в ходе двух командировок на Северный полюс, а также в Мурманске и на озере Байкал, будет отрабатываться взаимодействие с подразделениями из Москвы и ряда регионов страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/belorussiya-1600253628.html

https://ria.ru/20201210/spetsnaz-1588570748.html

северный полюс

арктика

мурманск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, северный полюс, арктика, рамзан кадыров, мурманск, безопасность