Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/ucheniya-1600530238.html
Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике
Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике
Отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил журналистам глава Чечни... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:36
2021-03-09T20:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
северный полюс
арктика
рамзан кадыров
мурманск
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров в грозненском аэропорту, откуда отряд отправился для выполнения задачи."Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика", - сказал Кадыров.По его словам, инструкторы Российского университета спецназа (РУС) в Чечне имеют большой опыт, подготовку и навыки, поэтому их привлекают для проведения учений чаще других специалистов из регионов страны."Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике - без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС который готовит спецподразделения … Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность, где бы то ни было", - подчеркнул Кадыров.Он заметил, что "враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики", поэтому надо укреплять Россию во всех точках страны.Кадыров ознакомился с материально-техническим оснащением военнослужащих, ему представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата.Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что группе предстоит преодолеть более 700 километров пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.В пресс-службе РУС РИА Новости сообщили, что масштабные учения "Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время" пройдут с 30 марта по 6 апреля, возглавить и провести их поручено Даниилу Мартынову. Всего в них будет задействовано 250 человек.В пресс-службе отметили, что участники учений проведут тренировки и наработку новых методик университета спецназа, основанных на опыте, полученном в ходе двух командировок на Северный полюс, а также в Мурманске и на озере Байкал, будет отрабатываться взаимодействие с подразделениями из Москвы и ряда регионов страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/belorussiya-1600253628.html
https://ria.ru/20201210/spetsnaz-1588570748.html
северный полюс
арктика
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_56da351b3df1fec45932ff07763ab505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, северный полюс, арктика, рамзан кадыров, мурманск, безопасность

Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике

20:36 09.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Отряд росгвардейцев из Чечни отправился в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров в грозненском аэропорту, откуда отряд отправился для выполнения задачи.
"Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика", - сказал Кадыров.
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 09:32
Россия и Белоруссия проведут крупные совместные учения
По его словам, инструкторы Российского университета спецназа (РУС) в Чечне имеют большой опыт, подготовку и навыки, поэтому их привлекают для проведения учений чаще других специалистов из регионов страны.
"Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике - без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС который готовит спецподразделения … Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность, где бы то ни было", - подчеркнул Кадыров.
Он заметил, что "враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики", поэтому надо укреплять Россию во всех точках страны.
Кадыров ознакомился с материально-техническим оснащением военнослужащих, ему представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата.
Момент учений новосибирского спецназа - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 12:29
В Сибири сформировали подразделение спецназа для действий в тылу врага
Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что группе предстоит преодолеть более 700 километров пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.
В пресс-службе РУС РИА Новости сообщили, что масштабные учения "Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время" пройдут с 30 марта по 6 апреля, возглавить и провести их поручено Даниилу Мартынову. Всего в них будет задействовано 250 человек.
В пресс-службе отметили, что участники учений проведут тренировки и наработку новых методик университета спецназа, основанных на опыте, полученном в ходе двух командировок на Северный полюс, а также в Мурманске и на озере Байкал, будет отрабатываться взаимодействие с подразделениями из Москвы и ряда регионов страны.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовСеверный полюсАрктикаРамзан КадыровМурманскБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния