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https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600496964.html
В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей
В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей
Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:14
2021-03-09T17:46
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."В отношении 32-летнего жителя г. Ликино-Дулево, подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Ранее сообщалось, что 7 марта в квартире в Ликино-Дулево были обнаружены тела 45-летней женщины и троих ее внуков (девочка восьми лет и двое мальчиков двух лет) с множественными колото-резаными ранениями.Согласно данным следствия, с 16.00 женщина перестала выходить на связь с родственниками, а металлическая дверь в квартире была закрыта изнутри на замок и щеколду. Для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли зайти внутрь квартиры сотрудникам МЧС пришлось спиливать дверь. Попав в квартиру, следователи обнаружили тела четырех членов семьи, а также там находился 32-летний племянник погибшей в неадекватном состоянии.Следователи изъяли из квартиры семь ножей, компьютерную технику и телефоны подозреваемого."По данным эксперта, в крови подозреваемого обнаружен алкоголь и наркотическое вещество. Кроме этого установлено, что в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", - отметила Врадий.
https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600420093.html
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московская область (подмосковье)
ликино-дулево
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Арест подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков. Кадры СК РФ
Арест подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков. Кадры СК РФ
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), ликино-дулево, происшествия

В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

17:14 09.03.2021 (обновлено: 17:46 09.03.2021)
 
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"В отношении 32-летнего жителя г. Ликино-Дулево, подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
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Ранее сообщалось, что 7 марта в квартире в Ликино-Дулево были обнаружены тела 45-летней женщины и троих ее внуков (девочка восьми лет и двое мальчиков двух лет) с множественными колото-резаными ранениями.
Согласно данным следствия, с 16.00 женщина перестала выходить на связь с родственниками, а металлическая дверь в квартире была закрыта изнутри на замок и щеколду. Для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли зайти внутрь квартиры сотрудникам МЧС пришлось спиливать дверь. Попав в квартиру, следователи обнаружили тела четырех членов семьи, а также там находился 32-летний племянник погибшей в неадекватном состоянии.
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"По данным эксперта, в крови подозреваемого обнаружен алкоголь и наркотическое вещество. Кроме этого установлено, что в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", - отметила Врадий.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Ликино-ДулевоПроисшествия
 
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