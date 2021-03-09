https://ria.ru/20210309/tyulen-1600393560.html

Приморцы довели до смерти детеныша тюленя

Приморцы довели до смерти детеныша тюленя

Детеныш тюленя в Приморье, оставшийся без матери после того, как его на берегу брали на руки прохожие, погиб от последствий стресса из-за слишком активного... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T03:02

2021-03-09T03:02

2021-03-09T03:02

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Детеныш тюленя в Приморье, оставшийся без матери после того, как его на берегу брали на руки прохожие, погиб от последствий стресса из-за слишком активного внимания людей, сообщает реабилитационный центр "Тюлень".По данным центра, после ледолома и штормового ветра белек оказался в черте посёлка Зарубино Хасанского района. Мать звала из воды, но белёк оставался на берегу.Отмечается, что два человека до прибытия специалистов охраняли белька от собак. В итоге его отвезли в центр реабилитации.На странице организации в Facebook опубликовано видео "про то, как нельзя себя вести при встрече с тюленёнком". На нем люди окружают белька, а один из них подходит собакой на поводке очень близко. Тюлень кричит.По данным специалистов, при встрече с истощенным или раненным тюлененком на берегу нельзя сталкивать его в воду, нужно вызвать сотрудников центра и охранять белька, не подпуская к нему собак. Нельзя шуметь, важно максимально обеспечить покой для животного, нельзя кормить, гладить белька или помещать его в емкость с водой.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных истощенных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.

https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия