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Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
Детеныш тюленя в Приморье, оставшийся без матери после того, как его на берегу брали на руки прохожие, погиб от последствий стресса из-за слишком активного... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T03:02
2021-03-09T03:02
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Детеныш тюленя в Приморье, оставшийся без матери после того, как его на берегу брали на руки прохожие, погиб от последствий стресса из-за слишком активного внимания людей, сообщает реабилитационный центр "Тюлень".По данным центра, после ледолома и штормового ветра белек оказался в черте посёлка Зарубино Хасанского района. Мать звала из воды, но белёк оставался на берегу.Отмечается, что два человека до прибытия специалистов охраняли белька от собак. В итоге его отвезли в центр реабилитации.На странице организации в Facebook опубликовано видео "про то, как нельзя себя вести при встрече с тюленёнком". На нем люди окружают белька, а один из них подходит собакой на поводке очень близко. Тюлень кричит.По данным специалистов, при встрече с истощенным или раненным тюлененком на берегу нельзя сталкивать его в воду, нужно вызвать сотрудников центра и охранять белька, не подпуская к нему собак. Нельзя шуметь, важно максимально обеспечить покой для животного, нельзя кормить, гладить белька или помещать его в емкость с водой.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных истощенных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html
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приморский край, происшествия

Приморцы довели до смерти детеныша тюленя

03:02 09.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Детеныш тюленя в Приморье, оставшийся без матери после того, как его на берегу брали на руки прохожие, погиб от последствий стресса из-за слишком активного внимания людей, сообщает реабилитационный центр "Тюлень".
По данным центра, после ледолома и штормового ветра белек оказался в черте посёлка Зарубино Хасанского района. Мать звала из воды, но белёк оставался на берегу.
"А вскоре набежала куча народу, и все хотели ей помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека до прибытия специалистов охраняли белька от собак. В итоге его отвезли в центр реабилитации.
"Тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса - адреналин и кортизол - убивают их… И ничего не помогло", - сообщает центр.
На странице организации в Facebook опубликовано видео "про то, как нельзя себя вести при встрече с тюленёнком". На нем люди окружают белька, а один из них подходит собакой на поводке очень близко. Тюлень кричит.
По данным специалистов, при встрече с истощенным или раненным тюлененком на берегу нельзя сталкивать его в воду, нужно вызвать сотрудников центра и охранять белька, не подпуская к нему собак. Нельзя шуметь, важно максимально обеспечить покой для животного, нельзя кормить, гладить белька или помещать его в емкость с водой.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных истощенных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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