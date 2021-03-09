https://ria.ru/20210309/turtsiya-1600481600.html

Обвиняемые в убийстве посла Карлова не признали вину в последнем слове

Обвиняемые в убийстве посла Карлова не признали вину в последнем слове

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, приступил к заслушиванию... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:59

2021-03-09T15:59

2021-03-09T15:59

андрей карлов

фетхуллах гюлен

турция

анкара

калининград

в мире

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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости, Алена Палажченко. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, приступил к заслушиванию последнего слова обвиняемых перед вынесением приговора, никто из них не признает себя виновным в этом преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Не верю в справедливость суда, всё, что здесь происходит – позор", - заявил в последнем слове глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш, который выступал из тюрьмы по видеосвязи."Я безосновательно провел 50 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве, к которому я не имею никакого отношения. Вся моя жизнь пошла под откос. Требую справедливости и оправдания", - сказал бывший сотрудник полиции Ахмет Кылычарслан, выступивший также из тюрьмы по видеосвязи.Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, заявил, что к нему и другим подсудимым применялись пытки и потребовал оправдания."Вы можете под пытками заставить человека подписать нужные бумаги и наговорить что угодно. Но это не есть справедливость. Вы так и не смогли доказать мою причастность. Если вы меня осудите, я, конечно, расстроюсь - вы мою жизнь пустите под откос. Но еще больше меня расстроит понимание того, что справедливости не осталось", - заявил экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кётюдже."На этом суде вину пытаются повесить на невиновных. Это дело о предательстве. Предается справедливость. Я в течение 15 заседаний говорил одно и то же прокурору; если он сможет предоставить против меня хотя бы одно доказательство, я вообще откажусь от своей защиты. Но ни одного слова, ни одного доказательства против меня я так и не услышал", - сказал бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Шахин Сёгют, который, по версии следствия, был куратором убийцы российского дипломата.Заслушивание последнего слова подсудимых продолжается.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых - Шахина Сёгута, Рамазана Юджеля, Ахмета Кылычарслана, Салиха Йылмаза, Хюсейна Кётюдже, Вехби Кюршата Акалына, Хайреддина Айдынбаша и Мустафу Тимура Озкана.Пятерых обвиняемых - Хасана Тунджа, Айше Сегют, Каана Бюльбюля, Серджана Башара и Уфука Гюля - прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению, шестерых - Догукана Сейлемеза, Кадира Шамлы, Огузхана Озтюрка, Абдульсамета Кекеча, Сефа Курназа и Билаля Дерели – оправдать. Дела 9 обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, прокуратура просила рассмотреть отдельно.

https://ria.ru/20210309/delo-1600049362.html

https://ria.ru/20201202/diprabotniki-1587263137.html

https://ria.ru/20200212/1564615658.html

турция

анкара

калининград

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андрей карлов, фетхуллах гюлен, турция, анкара, калининград, в мире