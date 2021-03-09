https://ria.ru/20210309/tunberg-1600429656.html

Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату

Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:36

2021-03-09T11:36

2021-03-09T14:04

грета тунберг

новости - экология

джо байден

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату.Ранее она активно агитировала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от демократов.В интервью телеканалу MSNBC Тунберг попросили оценить предпринятые администрацией нового президента шаги в отношении экологических проблем."Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению... И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно", — заявила экоактивистка.Тунберг призвала президента относится к проблеме климата как к кризису.Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при администрации Дональда Трампа.Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива положила начало международному движению пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Журнал Time признал ее "Человеком года — 2019". Комментируя это, главный редактор журнала отметил, что Тунберг — самая молодая из получивших это звание за 92-летнюю историю.

https://ria.ru/20200430/1570800914.html

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грета тунберг, новости - экология, джо байден, сша, в мире