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Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату
Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату
Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:36
2021-03-09T14:04
грета тунберг
новости - экология
джо байден
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату.Ранее она активно агитировала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от демократов.В интервью телеканалу MSNBC Тунберг попросили оценить предпринятые администрацией нового президента шаги в отношении экологических проблем."Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению... И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно", — заявила экоактивистка.Тунберг призвала президента относится к проблеме климата как к кризису.Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при администрации Дональда Трампа.Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива положила начало международному движению пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Журнал Time признал ее "Человеком года — 2019". Комментируя это, главный редактор журнала отметил, что Тунберг — самая молодая из получивших это звание за 92-летнюю историю.
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грета тунберг, новости - экология, джо байден, сша, в мире

Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату

11:36 09.03.2021 (обновлено: 14:04 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Шерри Парди
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату.
Ранее она активно агитировала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от демократов.
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В интервью телеканалу MSNBC Тунберг попросили оценить предпринятые администрацией нового президента шаги в отношении экологических проблем.
"Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению... И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно", — заявила экоактивистка.
Тунберг призвала президента относится к проблеме климата как к кризису.
"Они сами сказали, что это угроза существованию, и им лучше относиться к ней соответственно, чего они не делают. Они просто рассматривают климатический кризис, как если бы это была одна из политических тем", — заявила она.
Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при администрации Дональда Трампа.
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива положила начало международному движению пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Журнал Time признал ее "Человеком года — 2019". Комментируя это, главный редактор журнала отметил, что Тунберг — самая молодая из получивших это звание за 92-летнюю историю.
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