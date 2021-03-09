Грета Тунберг раскритиковала политику Байдена по климату
11:36 09.03.2021 (обновлено: 14:04 09.03.2021)
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена по климату.
Ранее она активно агитировала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от демократов.
В интервью телеканалу MSNBC Тунберг попросили оценить предпринятые администрацией нового президента шаги в отношении экологических проблем.
"Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению... И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно", — заявила экоактивистка.
Тунберг призвала президента относится к проблеме климата как к кризису.
"Они сами сказали, что это угроза существованию, и им лучше относиться к ней соответственно, чего они не делают. Они просто рассматривают климатический кризис, как если бы это была одна из политических тем", — заявила она.
Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при администрации Дональда Трампа.
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива положила начало международному движению пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Журнал Time признал ее "Человеком года — 2019". Комментируя это, главный редактор журнала отметил, что Тунберг — самая молодая из получивших это звание за 92-летнюю историю.
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