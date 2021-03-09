https://ria.ru/20210309/tseny-1600454254.html

Власти контролируют цены на продукты, заявили в Кремле

Власти контролируют цены на продукты, заявили в Кремле

Правительству удается справляться с ростом цен на продовольственном рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:38

2021-03-09T13:38

2021-03-09T14:40

анатолий выборный

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительству удается справляться с ростом цен на продовольственном рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На брифинге спикера Кремля также спросили об инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного, который предложил наказывать за распространение фейков, якобы провоцирующих "ажиотажный спрос на продукты и рост цен". Песков сказал, что слышал о законопроекте, но в детали не вдавался, поэтому не может сказать, есть ли в Кремле какая-либо позиция по этому вопросу.Он отметил, что "фейковых сообщений много", но "нужно рассматривать каждый конкретный случай"."Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным - но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы", — добавил Песков.Во вторник кабмин объявил о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. На существенное удорожание будут реагировать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/tseny-1600413127.html

https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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анатолий выборный, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, экономика