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Власти контролируют цены на продукты, заявили в Кремле
Власти контролируют цены на продукты, заявили в Кремле
Правительству удается справляться с ростом цен на продовольственном рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:38
2021-03-09T14:40
анатолий выборный
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительству удается справляться с ростом цен на продовольственном рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На брифинге спикера Кремля также спросили об инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного, который предложил наказывать за распространение фейков, якобы провоцирующих "ажиотажный спрос на продукты и рост цен". Песков сказал, что слышал о законопроекте, но в детали не вдавался, поэтому не может сказать, есть ли в Кремле какая-либо позиция по этому вопросу.Он отметил, что "фейковых сообщений много", но "нужно рассматривать каждый конкретный случай"."Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным - но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы", — добавил Песков.Во вторник кабмин объявил о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. На существенное удорожание будут реагировать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/tseny-1600413127.html
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анатолий выборный, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Власти контролируют цены на продукты, заявили в Кремле

13:38 09.03.2021 (обновлено: 14:40 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа оливкового масла в сети продуктовых гипермаркетов "Ашан" (Auchan) в Москве
Продажа оливкового масла в сети продуктовых гипермаркетов Ашан (Auchan) в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительству удается справляться с ростом цен на продовольственном рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует", — сказал Песков.

На брифинге спикера Кремля также спросили об инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного, который предложил наказывать за распространение фейков, якобы провоцирующих "ажиотажный спрос на продукты и рост цен". Песков сказал, что слышал о законопроекте, но в детали не вдавался, поэтому не может сказать, есть ли в Кремле какая-либо позиция по этому вопросу.
Он отметил, что "фейковых сообщений много", но "нужно рассматривать каждый конкретный случай".
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"Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным - но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы", — добавил Песков.
Во вторник кабмин объявил о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. На существенное удорожание будут реагировать.
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