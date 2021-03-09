https://ria.ru/20210309/truboukladchik-1600408701.html

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое готовится присоединиться к строительству газопровода "Северный поток — 2", прибыло в район Калининграда на... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:31

2021-03-09T09:31

2021-03-09T14:54

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

калининград

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577299541_362:1007:2210:2047_1920x0_80_0_0_f004055faa2b492c93d501e9b22f983b.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое готовится присоединиться к строительству газопровода "Северный поток — 2", прибыло в район Калининграда на ходовые и предэксплуатационные испытания. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Оператор проекта — Nord Stream 2 AG — ранее сообщил, что после испытаний судно приступит к прокладке своего участка трубы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает баржа "Фортуна"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Работы продолжились спустя год — в декабре 2020-го баржа "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. На конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 — Германии.

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600397146.html

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

сша

калининград

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, экономика