https://ria.ru/20210309/truboukladchik-1600408701.html
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое готовится присоединиться к строительству газопровода "Северный поток — 2", прибыло в район Калининграда на... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:31
2021-03-09T09:31
2021-03-09T14:54
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
калининград
украина
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое готовится присоединиться к строительству газопровода "Северный поток — 2", прибыло в район Калининграда на ходовые и предэксплуатационные испытания. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.Оператор проекта — Nord Stream 2 AG — ранее сообщил, что после испытаний судно приступит к прокладке своего участка трубы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает баржа "Фортуна"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Работы продолжились спустя год — в декабре 2020-го баржа "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. На конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600397146.html
https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, экономика