https://ria.ru/20210309/tesla-1600415259.html

Tesla потеряла треть капитализации с начала февраля

Tesla потеряла треть капитализации с начала февраля

Капитализация американского автопроизводителя Tesla за февраль-март упала почти на треть на фоне снижения стоимости акций, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:12

2021-03-09T10:12

2021-03-09T10:12

илон маск

tesla

tesla motors

джефф безос

spacex

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Капитализация американского автопроизводителя Tesla за февраль-март упала почти на треть на фоне снижения стоимости акций, следует из данных торгов.В начале январе капитализация Tesla впервые поднялась выше 800 миллиардов долларов. В конце того же месяца цена на акции компании обновила исторический рекорд, поднявшись выше 900 долларов, капитализация Tesla тогда приблизилась к 850 миллиардам долларов.По итогам торгов понедельника бумаги компании подешевели на 5,84%, до 563 долларов, капитализация таким образом составляет почти 540,4 миллиарда долларов, что почти на 36% меньше максимальной отметки января.На фоне удорожания акций Tesla Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, поднялся в начале января на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска чуть позднее поднялось выше 200 миллиардов долларов.В феврале Безос вернулся на первое место в списке BBI, сместив Маска на второе место. По итогам торгов понедельника состояние Безоса составляет 174 миллиарда долларов, за сутки его состояние опустилось на 2,6 миллиарда долларов. Богатство Маска упало за день на 7,9 миллиарда долларов, до 149 миллиардов долларов.Таким образом, богатство Маска 10 января упало почти на четверть.

https://ria.ru/20210304/mask-1599868838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla, tesla motors, джефф безос, spacex, экономика