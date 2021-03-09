https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html

Госдума поддержала проект о блокировке данных с оправданием терроризма

Госдума поддержала проект о блокировке данных с оправданием терроризма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:35

2021-03-09T14:35

2021-03-09T18:50

россия

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.Законопроект был внесен в Госдуму членами думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.Как ранее пояснял глава думской комиссии, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, в последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений.

https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, общество