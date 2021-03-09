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Госдума поддержала проект о блокировке данных с оправданием терроризма
Госдума поддержала проект о блокировке данных с оправданием терроризма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:35
2021-03-09T18:50
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.Законопроект был внесен в Госдуму членами думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.Как ранее пояснял глава думской комиссии, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, в последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о блокировке данных с оправданием терроризма

14:35 09.03.2021 (обновлено: 18:50 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.
Законопроект был внесен в Госдуму членами думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне. Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.
Как ранее пояснял глава думской комиссии, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, в последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
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