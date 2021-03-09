СМИ рассказало о контактах террориста, обезглавившего учителя во Франции
© AP Photo / Michel EulerФранцузская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Обервилье
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Франции выявили нескольких исламистов, с которыми общался обезглавивший французского учителя в октябре прошлого года молодой человек, также был установлен последний контакт, им оказался член террористической группировки из Сирии, сообщает газета Parisien со ссылкой на полицию и источники.
В январе телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщал, что семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя Самюэля Пати. Задержанные участвовали в тех же дискуссионных группах, в которых состоял напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.
Газете Parisien стало известно, что Анзоров после нападения записал сообщение и отправил его пользователю Instagram Dnevnik_71, заявив, что "обезглавил учителя" и так собирается "вести джихад во Франции". Также он отправил фотографию в качестве подтверждения, пишет газета. Ответ на свое сообщение он прочитать не успел, поскольку в то время за ним гнались полицейские, через несколько минут он был застрелен, отмечает СМИ.
По его данным, французские спецслужбы впоследствии установили личность человека, которому писал Анзоров, им оказался выходец из Таджикистана Фарук Шами. Он, как пишет газета, был очень активен в социальных сетях и выдавал себя за независимого журналиста, освещавшего деятельность боевиков в Сирии - на своем сайте он публиковал видео о террористах. На самом деле этот "псевдожурналист" был членом террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, пишет Parisien. В отчете антитеррористическое управление полиции (SDAT) указало, что он занимался "продвижением джихада в СМИ и пропагандой" этой группировки, добавила газета.
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ФБР США предоставило французской полиции данные, согласно которым, все последние IP-адреса, с которых выходил в сеть Шами, находились в сирийском Идлибе, пишет Parisien, мужчина общался с радикально настроенными молодыми людьми во Франции, в том числе и с Анзоровым. Он давал им советы по вопросам религии при помощи анонимных аккаунтов в Instagram и мог быть как минимум "доверенным лицом" Анзорова, если не его советником, добавляет газета.
Отмечается, что у Анзорова было несколько контактов с джихадистами в Сирии, также он связывался с человеком под ником 12.7X108 – калибр патрона для советского крупнокалиберного пулемета. Этот человек был русскоязычным и был связан с той же террористической группировкой, пишет газета. По данным Parisien, еще в апреле 2020 года Анзоров связывался с человеком, который представлялся как верховный судья шариатского суда в террористическом сообществе "Имарат Кавказа"*, с ними Анзоров разговаривал в том числе о возможности совершить хиджру на Ближний Восток, но отказался от этой идеи.
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Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
* Запрещенная в России террористическая организация