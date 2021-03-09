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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от собирающих данные ботов
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от собирающих данные ботов
Обезопасить себя от собирающих личные данные пользователей ботов в мессенджерах, в частности Telegram, можно, если пользоваться только проверенными ресурсами, а РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:59
2021-03-09T12:59
telegram (приложение)
технологии
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обезопасить себя от собирающих личные данные пользователей ботов в мессенджерах, в частности Telegram, можно, если пользоваться только проверенными ресурсами, а также раскрывать минимум информации о себе, советует руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя ведомства сообщила, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, позволяющих пользователю получить информацию практически о любом человеке по запросу. По данным издания, впервые такие сервисы появились несколько лет назад, и сейчас в мессенджере можно найти уже несколько десятков ресурсов, которые агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По оценке экспертов, годовая маржа подобных ботов может оцениваться в 200 миллионов рублей."Злоумышленники чаще обманывают, что имеют те или иные данные пользователя или же вынуждают рассказать секретные сведения, находя персональный подход. Боты здесь только облегчают сбор открытой информации для мошенничеств. Пользователи могут обезопасить себя, если не будут терять бдительности и верить всему, что приходит в мессенджеры, а также пользоваться только проверенными ботами и ресурсами, а также раскрывать минимум информации", - сказал Тюрников РИА Новости.Эксперт также считает, что принятие закона о регулировании общедоступных переданных данных повлияет на рядовых пользователей только в виде увеличения количеств подписываемых соглашений об обработке персональных данных - на каждое действие надо будет проставить разрешительную галочку. "Кроме того, это может спровоцировать волну мошенничеств и шантажа в отношении бизнеса - собирать и использовать даже открытые данные будет нельзя", - отметил он.Помимо этого, по словам Тюрникова, появление и широкое использование ботов не добавило вариативности в методах мошенничества, но заметно упростило их применение. "Если раньше использовалась электронная почта или телефонные звонки, то теперь добавились еще и мессенджеры. Сами же мошенничества остаются прежними - шантаж раскрытием каких-нибудь порочащих данных, и совсем не факт, что преступники ими владеют", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210309/blokirovka-1600398785.html
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telegram (приложение), технологии, общество

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от собирающих данные ботов

12:59 09.03.2021
 
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обезопасить себя от собирающих личные данные пользователей ботов в мессенджерах, в частности Telegram, можно, если пользоваться только проверенными ресурсами, а также раскрывать минимум информации о себе, советует руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя ведомства сообщила, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, позволяющих пользователю получить информацию практически о любом человеке по запросу. По данным издания, впервые такие сервисы появились несколько лет назад, и сейчас в мессенджере можно найти уже несколько десятков ресурсов, которые агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее. По оценке экспертов, годовая маржа подобных ботов может оцениваться в 200 миллионов рублей.
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"Злоумышленники чаще обманывают, что имеют те или иные данные пользователя или же вынуждают рассказать секретные сведения, находя персональный подход. Боты здесь только облегчают сбор открытой информации для мошенничеств. Пользователи могут обезопасить себя, если не будут терять бдительности и верить всему, что приходит в мессенджеры, а также пользоваться только проверенными ботами и ресурсами, а также раскрывать минимум информации", - сказал Тюрников РИА Новости.
Эксперт также считает, что принятие закона о регулировании общедоступных переданных данных повлияет на рядовых пользователей только в виде увеличения количеств подписываемых соглашений об обработке персональных данных - на каждое действие надо будет проставить разрешительную галочку. "Кроме того, это может спровоцировать волну мошенничеств и шантажа в отношении бизнеса - собирать и использовать даже открытые данные будет нельзя", - отметил он.
Помимо этого, по словам Тюрникова, появление и широкое использование ботов не добавило вариативности в методах мошенничества, но заметно упростило их применение. "Если раньше использовалась электронная почта или телефонные звонки, то теперь добавились еще и мессенджеры. Сами же мошенничества остаются прежними - шантаж раскрытием каких-нибудь порочащих данных, и совсем не факт, что преступники ими владеют", - заключил эксперт.
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