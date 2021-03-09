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"Талибан" получил приглашение на конференцию по Афганистану в Москве
"Талибан" получил приглашение на конференцию по Афганистану в Москве
Движение "Талибан" получило приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, изучит этот вопрос, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:24
2021-03-09T16:29
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талибан
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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Движение "Талибан" получило приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, изучит этот вопрос, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель политбюро движения в Катаре Мухаммед Наим.Ранее в МИД РФ сообщили, что проведение конференции по Афганистану в Москве планируется 18 марта."Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос", - сказал Наим.Получение приглашения от российской стороны РИА Новости подтвердили и в Высшем совете по национальному примирению Афганистана. Его председатель Абдулла Абдулла обсуждает вопрос участия в конференции, заявили в Совете.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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россия, москва, афганистан, талибан, в мире

"Талибан" получил приглашение на конференцию по Афганистану в Москве

16:24 09.03.2021 (обновлено: 16:29 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкДелегация движения "Талибан" (запрещено в РФ), прибывшая на переговоры с правительством Афганистан
Делегация движения Талибан (запрещено в РФ), прибывшая на переговоры с правительством Афганистан - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Юлия Троицкая
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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Движение "Талибан" получило приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, изучит этот вопрос, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель политбюро движения в Катаре Мухаммед Наим.
Ранее в МИД РФ сообщили, что проведение конференции по Афганистану в Москве планируется 18 марта.
"Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос", - сказал Наим.
Получение приглашения от российской стороны РИА Новости подтвердили и в Высшем совете по национальному примирению Афганистана. Его председатель Абдулла Абдулла обсуждает вопрос участия в конференции, заявили в Совете.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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