https://ria.ru/20210309/taliban-1600485977.html

"Талибан" получил приглашение на конференцию по Афганистану в Москве

"Талибан" получил приглашение на конференцию по Афганистану в Москве

Движение "Талибан" получило приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, изучит этот вопрос, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:24

2021-03-09T16:24

2021-03-09T16:29

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ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Движение "Талибан" получило приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, изучит этот вопрос, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель политбюро движения в Катаре Мухаммед Наим.Ранее в МИД РФ сообщили, что проведение конференции по Афганистану в Москве планируется 18 марта."Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос", - сказал Наим.Получение приглашения от российской стороны РИА Новости подтвердили и в Высшем совете по национальному примирению Афганистана. Его председатель Абдулла Абдулла обсуждает вопрос участия в конференции, заявили в Совете.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599561517.html

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россия, москва, афганистан, талибан, в мире