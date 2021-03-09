https://ria.ru/20210309/svyaz-1600527482.html
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:04
2021-03-09T20:04
2021-03-09T23:14
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
александр хинштейн
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В начале ноября прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. В январе парламентарий вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.Ранее осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешалось иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставить их в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) была предусмотрена административная ответственность. В свою очередь, законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Согласно документе, операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказания услуг связи — в него включены сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
https://ria.ru/20210227/slova-1599207846.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В начале ноября прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн
сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. В январе парламентарий вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.
Ранее осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешалось иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставить их в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) была предусмотрена административная ответственность. В свою очередь, законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.
Согласно документе, операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказания услуг связи — в него включены сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.