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Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:04
2021-03-09T23:14
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
александр хинштейн
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В начале ноября прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. В январе парламентарий вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.Ранее осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешалось иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставить их в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) была предусмотрена административная ответственность. В свою очередь, законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Согласно документе, операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказания услуг связи — в него включены сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество

Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах

20:04 09.03.2021 (обновлено: 23:14 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Кошелев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Ростислав Кошелев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В начале ноября прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. В январе парламентарий вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.
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Ранее осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешалось иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставить их в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) была предусмотрена административная ответственность. В свою очередь, законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.
Согласно документе, операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказания услуг связи — в него включены сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФАлександр ХинштейнВладимир ПутинОбщество
 
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