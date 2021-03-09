В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР
06:50 09.03.2021 (обновлено: 09:10 09.03.2021)
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации, "хочет переписать историю", считает руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Ранее Кравчук в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, такую идею предлагал президент РСФСР Борис Ельцин. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что "должен быть один президент".
"В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе", — сказал Палажченко РИА Новости.
Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: "Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет".
"Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева. Кравчук сегодня хочет переписать историю, но она зафиксирована документально", — заявил собеседник агентства.
Палажченко добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.
"Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия", — пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.