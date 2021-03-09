https://ria.ru/20210309/sssr-1600397404.html

В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР

В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T06:50

2021-03-09T06:50

2021-03-09T09:10

горбачев-фонд

павел палажченко

леонид кравчук

борис ельцин

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации, "хочет переписать историю", считает руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Ранее Кравчук в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, такую идею предлагал президент РСФСР Борис Ельцин. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что "должен быть один президент"."В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе", — сказал Палажченко РИА Новости.Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: "Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет".Палажченко добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН."Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия", — пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.

https://ria.ru/20210307/ugroza-1600281557.html

https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600159717.html

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горбачев-фонд, павел палажченко, леонид кравчук, борис ельцин, в мире