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В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР
В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР
Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:50
2021-03-09T09:10
горбачев-фонд
павел палажченко
леонид кравчук
борис ельцин
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации, "хочет переписать историю", считает руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Ранее Кравчук в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, такую идею предлагал президент РСФСР Борис Ельцин. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что "должен быть один президент"."В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе", — сказал Палажченко РИА Новости.Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: "Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет".Палажченко добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН."Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия", — пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.
https://ria.ru/20210307/ugroza-1600281557.html
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горбачев-фонд, павел палажченко, леонид кравчук, борис ельцин, в мире

В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука об идее сохранить СССР

06:50 09.03.2021 (обновлено: 09:10 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации, "хочет переписать историю", считает руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Ранее Кравчук в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, такую идею предлагал президент РСФСР Борис Ельцин. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что "должен быть один президент".
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"В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе", — сказал Палажченко РИА Новости.
Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: "Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет".
"Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева. Кравчук сегодня хочет переписать историю, но она зафиксирована документально", — заявил собеседник агентства.
Палажченко добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.
"Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия", — пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоЛеонид КравчукБорис ЕльцинВ мире
 
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