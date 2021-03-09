https://ria.ru/20210309/ssha-1600476357.html
Русскоязычный кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал о своей программе
Русскоязычный кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал о своей программе
Выходец из Сибири, кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что приоритетами его предвыборной программы являются строительство дорог, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:32
2021-03-09T15:32
2021-03-09T15:32
билл де блазио
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нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выходец из Сибири, кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что приоритетами его предвыборной программы являются строительство дорог, доступное жилье и образование.Виталий родом из Сибири, он приехал в США более 10 лет назад и женат на американке. У него своя фирма по грузоперевозкам. Филипченко намерен идти на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио."(Приоритеты – ред.) …это ремонт дорог, строительство дорог. Это как в 1937 году, когда была депрессия в Америке. Надо начинать программу, увеличивать. Скажем, город, штат и государство должно организовывать больше рабочих мест. Одна из причин - это строительство, ремонт дорог. Я вам скажу честно - Нью-Йорк ничем не отличается от России, дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты - теплая Флорида, Джорджия - у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше", - сказал Филипченко.Не менее важной проблемой, по его мнению, являются вопросы доступного жилья и образования."Второе - строительство доступного жилья и строительство дорогого жилья. Потому что сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают... Третья причина - это образование, образование для школьников и переквалификация для людей, кто потерял работу. Большинство людей потеряли работу потому, что возрастной кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей была работа", - отметил он.По мнению Филипченко, люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов: "у них психология акул: увидел, задушил, победил".
https://ria.ru/20210226/mer-1599147678.html
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билл де блазио, флорида, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выходец из Сибири, кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что приоритетами его предвыборной программы являются строительство дорог, доступное жилье и образование.
Виталий родом из Сибири, он приехал в США
более 10 лет назад и женат на американке. У него своя фирма по грузоперевозкам. Филипченко намерен идти на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио
.
"(Приоритеты – ред.) …это ремонт дорог, строительство дорог. Это как в 1937 году, когда была депрессия в Америке. Надо начинать программу, увеличивать. Скажем, город, штат и государство должно организовывать больше рабочих мест. Одна из причин - это строительство, ремонт дорог. Я вам скажу честно - Нью-Йорк
ничем не отличается от России, дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты - теплая Флорида
, Джорджия
- у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше", - сказал Филипченко.
Не менее важной проблемой, по его мнению, являются вопросы доступного жилья и образования.
"Второе - строительство доступного жилья и строительство дорогого жилья. Потому что сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают... Третья причина - это образование, образование для школьников и переквалификация для людей, кто потерял работу. Большинство людей потеряли работу потому, что возрастной кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей была работа", - отметил он.
По мнению Филипченко, люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов: "у них психология акул: увидел, задушил, победил".