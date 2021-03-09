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Тунис принял первую партию вакцины "Спутник V"

Тунис принял первую партию вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди принял во вторник первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вакцинация в стране начнется в... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:33

2021-03-09T19:33

2021-03-09T19:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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КАИР, 9 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди принял во вторник первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вакцинация в стране начнется в субботу."Министр здравоохранения Фаузи Мехди принял в аэропорту Карфагена первую партию вакцины "Спутник V", - сообщила радиостанция Mosaique FM.Мехди заявил в аэропорту, что в субботу власти начнут общенациональную кампанию по вакцинации, в первую очередь она охватит медиков, пожилых людей и военных.По словам министра, на следующей неделе Тунис планирует получить 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX. "К июню порядка трех миллионов тунисцев получат вакцину", - заявил Мехди.Согласно последним официальным данным, в Тунисе с начала эпидемии зафиксировано более 238 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Выздоровели более 202 тысяч человек, скончались 8225.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, тунис (страна), в мире