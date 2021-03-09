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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210309/sportpitanie-1600449739.html
Компания из ОЭЗ Москвы расширяет линейку продуктов для здорового питания
Компания из ОЭЗ Москвы расширяет линейку продуктов для здорового питания
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит обновленную производственную линию по выпуску продуктов спортивного и лечебного... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:17
2021-03-09T13:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
особые экономические зоны
александр прохоров
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит обновленную производственную линию по выпуску продуктов спортивного и лечебного питания, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инвестиции компании "Академия-Т" в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составят 20 миллионов рублей, что позволит уже в текущем году наладить выпуск пяти новых видов продукции за счет линейки гелей и функциональных напитков, говорится в сообщении."В столичной ОЭЗ широко представлены компании, выпускающие различные товары для ведения здорового образа жизни. Этот кластер является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ и динамично развивается: компании предлагают собственные инновационные разработки и системно расширяют мощности", - рассказал глава департамента Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.Компанией "Академия-Т" получено 10 патентов на изобретения, ее инвестиции в собственное производство с момента основания превысили 80 миллионов рублей. Предприятие выпускает около 70 наименований продуктов спортивного и специального питания. Продукция поставляется во все регионы России, экспортируется в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.
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особые экономические зоны, александр прохоров, технологии, экономика

Компания из ОЭЗ Москвы расширяет линейку продуктов для здорового питания

13:17 09.03.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит обновленную производственную линию по выпуску продуктов спортивного и лечебного питания, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Инвестиции компании "Академия-Т" в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составят 20 миллионов рублей, что позволит уже в текущем году наладить выпуск пяти новых видов продукции за счет линейки гелей и функциональных напитков, говорится в сообщении.
"В столичной ОЭЗ широко представлены компании, выпускающие различные товары для ведения здорового образа жизни. Этот кластер является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ и динамично развивается: компании предлагают собственные инновационные разработки и системно расширяют мощности", - рассказал глава департамента Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Компанией "Академия-Т" получено 10 патентов на изобретения, ее инвестиции в собственное производство с момента основания превысили 80 миллионов рублей. Предприятие выпускает около 70 наименований продуктов спортивного и специального питания. Продукция поставляется во все регионы России, экспортируется в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОсобые экономические зоныАлександр ПрохоровТехнологииЭкономика
 
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