https://ria.ru/20210309/sotsseti-1600451598.html
В СПЧ предложили уточнить ответственность соцсетей за запрещенный контент
В СПЧ предложили уточнить ответственность соцсетей за запрещенный контент
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов предлагает разработать спектр законов об ответственности для иностранных онлайн-платформ за РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:29
2021-03-09T13:29
2021-03-09T13:29
youtube
игорь ашманов
европа
технологии
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов предлагает разработать спектр законов об ответственности для иностранных онлайн-платформ за публикуемый ими запрещенный контент, чтобы иметь формальные основания требовать исполнения национальных законов на территории России."Можно создать полный спектр законов ответственности за контент, его нужно, конечно, создать, для того, чтобы иметь формальные основания требовать исполнения наших законов на нашей территории. Но надо понимать, что борьба будет все равно политическая, и инструменты в виде всяких блокировок, показывающих, что мы не дрогнем и замедлим трафик или заблокируем сервис на нашей территории, все равно надо вырабатывать", - сказал Ашманов на заседании круглого стола "Нештрафные санкции": как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России" в ОП РФ.По его словам, сейчас российское законодательство предусматривает штрафы за незаконный контент, но они маленькие. "Там есть условие, что штрафы могут быть оборотные, условно говоря, до 20% оборота в год - это довольно серьезные суммы, но нет никакого механизма их взимания. И второе - если мы хотим бороться с политической деятельностью этих платформ у нас в стране, то при чем здесь штрафы", - подчеркнул он.Кроме этого, член совета отметил, что необходимо создавать свои аналоги иностранных сервисов в России, при этом не только разрабатывать технологические замены, но и переносить туда бизнес-модели.Также Ашманов полагает, что рассчитывать на международное сотрудничество или "кивать" на международный опыт бессмысленно, так как попытки создать международное законодательство в области информационной безопасности, передать под международное управление доменные имена и маршрутизацию до сих пор заканчивались неудачей - они блокировались американцами."Мне кажется, рассчитывать на какое-то международное законодательство невозможно, потому что и страны разные, и они будут блокироваться, потому что те, кто хотят быть лидерами в киберпространстве, дополнительных ограничений на себя накладывать не захотят", - уточнил он.
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
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youtube, игорь ашманов, европа, технологии, общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов
предлагает разработать спектр законов об ответственности для иностранных онлайн-платформ за публикуемый ими запрещенный контент, чтобы иметь формальные основания требовать исполнения национальных законов на территории России.
"Можно создать полный спектр законов ответственности за контент, его нужно, конечно, создать, для того, чтобы иметь формальные основания требовать исполнения наших законов на нашей территории. Но надо понимать, что борьба будет все равно политическая, и инструменты в виде всяких блокировок, показывающих, что мы не дрогнем и замедлим трафик или заблокируем сервис на нашей территории, все равно надо вырабатывать", - сказал Ашманов на заседании круглого стола "Нештрафные санкции": как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России" в ОП РФ.
По его словам, сейчас российское законодательство предусматривает штрафы за незаконный контент, но они маленькие. "Там есть условие, что штрафы могут быть оборотные, условно говоря, до 20% оборота в год - это довольно серьезные суммы, но нет никакого механизма их взимания. И второе - если мы хотим бороться с политической деятельностью этих платформ у нас в стране, то при чем здесь штрафы", - подчеркнул он.
Кроме этого, член совета отметил, что необходимо создавать свои аналоги иностранных сервисов в России, при этом не только разрабатывать технологические замены, но и переносить туда бизнес-модели.
"То есть, условно говоря, YouTube
продолжает не слушаться, заблокировать мы его не можем, у нас нет инструмента, который мог бы повлиять на его желание исполнять наши законы. Если в Европе
у YouTube есть представительство, и он там довольно сильно представлен, поэтому европейцы регулируют деньгами это дело, пытаются, по крайней мере, то у нас по сути ничего этого нет. И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч", - пояснил он.
Также Ашманов полагает, что рассчитывать на международное сотрудничество или "кивать" на международный опыт бессмысленно, так как попытки создать международное законодательство в области информационной безопасности, передать под международное управление доменные имена и маршрутизацию до сих пор заканчивались неудачей - они блокировались американцами.
"Мне кажется, рассчитывать на какое-то международное законодательство невозможно, потому что и страны разные, и они будут блокироваться, потому что те, кто хотят быть лидерами в киберпространстве, дополнительных ограничений на себя накладывать не захотят", - уточнил он.