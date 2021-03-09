https://ria.ru/20210309/sotrudnichestvo-1600426115.html

Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве

Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве

Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли в интервью санкт-петербургскому Радио Метро 102.4ФМ рассказала, что в прошлом году эпидемия коронавируса... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:32

2021-03-09T11:32

2021-03-09T11:32

китай

россия-китай: главное

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли в интервью санкт-петербургскому Радио Метро 102.4ФМ рассказала, что в прошлом году эпидемия коронавируса оказала большое влияние на образ жизни и деятельность людей, однако обмены и сотрудничество между Китаем и Россией в разных областях совсем не прекратилось.По словам Ван Вэньли, работа консульского округа Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге является важнейшей частью китайско-российского сотрудничества. В 2020 году Генконсульство КНР в Санкт-Петербурге направило в качестве помощи в правительственные учреждения, различные вузы, средние школы, учреждения СМИ и другие более чем 20 организаций Санкт-Петербурга около 200000 медицинских масок. Многие провинции и города Китая протянули руку помощи Санкт-Петербургу, оказав городу материальную помощь в его борьбе с эпидемией. Предприятия с китайским капиталом и китайские эмигранты консульского округа также делают все возможное, чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Крупнейшее предприятие с китайским капиталом в консульском округе – компания "Балтийская жемчужина" направила пенсионерам Красносельского района продовольственные наборы на общую сумму в 100 тысяч юаней.Ван Вэньли отметила, 7 марта на пресс-конференции в рамках двух сессий член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что в прочном тандеме Китай и Россия играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. 2021 год имеет особое значение для российско-китайских отношений: стороны будут отмечать 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что продвинет китайско-российское сотрудничество и повысит его уровень.

https://ria.ru/20210304/kredity-1599869669.html

китай

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, санкт-петербург