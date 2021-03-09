Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210309/sotrudnichestvo-1600426115.html
Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве
Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли в интервью санкт-петербургскому Радио Метро 102.4ФМ рассказала, что в прошлом году эпидемия коронавируса... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:32
2021-03-09T11:32
китай
россия-китай: главное
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428317_0:291:2798:1865_1920x0_80_0_0_8d09e3c87f676ac077676dec3b6eab20.jpg
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли в интервью санкт-петербургскому Радио Метро 102.4ФМ рассказала, что в прошлом году эпидемия коронавируса оказала большое влияние на образ жизни и деятельность людей, однако обмены и сотрудничество между Китаем и Россией в разных областях совсем не прекратилось.По словам Ван Вэньли, работа консульского округа Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге является важнейшей частью китайско-российского сотрудничества. В 2020 году Генконсульство КНР в Санкт-Петербурге направило в качестве помощи в правительственные учреждения, различные вузы, средние школы, учреждения СМИ и другие более чем 20 организаций Санкт-Петербурга около 200000 медицинских масок. Многие провинции и города Китая протянули руку помощи Санкт-Петербургу, оказав городу материальную помощь в его борьбе с эпидемией. Предприятия с китайским капиталом и китайские эмигранты консульского округа также делают все возможное, чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Крупнейшее предприятие с китайским капиталом в консульском округе – компания "Балтийская жемчужина" направила пенсионерам Красносельского района продовольственные наборы на общую сумму в 100 тысяч юаней.Ван Вэньли отметила, 7 марта на пресс-конференции в рамках двух сессий член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что в прочном тандеме Китай и Россия играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. 2021 год имеет особое значение для российско-китайских отношений: стороны будут отмечать 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что продвинет китайско-российское сотрудничество и повысит его уровень.
https://ria.ru/20210304/kredity-1599869669.html
китай
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556e7d2e1109d09cfb799777f1c2a646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, санкт-петербург

Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве

11:32 09.03.2021
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли в интервью санкт-петербургскому Радио Метро 102.4ФМ рассказала, что в прошлом году эпидемия коронавируса оказала большое влияние на образ жизни и деятельность людей, однако обмены и сотрудничество между Китаем и Россией в разных областях совсем не прекратилось.
По словам Ван Вэньли, работа консульского округа Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге является важнейшей частью китайско-российского сотрудничества. В 2020 году Генконсульство КНР в Санкт-Петербурге направило в качестве помощи в правительственные учреждения, различные вузы, средние школы, учреждения СМИ и другие более чем 20 организаций Санкт-Петербурга около 200000 медицинских масок. Многие провинции и города Китая протянули руку помощи Санкт-Петербургу, оказав городу материальную помощь в его борьбе с эпидемией. Предприятия с китайским капиталом и китайские эмигранты консульского округа также делают все возможное, чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Крупнейшее предприятие с китайским капиталом в консульском округе – компания "Балтийская жемчужина" направила пенсионерам Красносельского района продовольственные наборы на общую сумму в 100 тысяч юаней.
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:32Россия-Китай: Главное
БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления
Ван Вэньли отметила, 7 марта на пресс-конференции в рамках двух сессий член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что в прочном тандеме Китай и Россия играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. 2021 год имеет особое значение для российско-китайских отношений: стороны будут отмечать 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что продвинет китайско-российское сотрудничество и повысит его уровень.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния