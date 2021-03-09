https://ria.ru/20210309/sobaka-1600498461.html

В Ульяновской области возбудили дело после жестокого убийства собаки

В Ульяновской области возбудили дело после жестокого убийства собаки

Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в ульяновском селе, заявили в управлении МВД по региону. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:21

2021-03-09T17:21

2021-03-09T19:34

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в ульяновском селе, заявили в управлении МВД по региону.Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Ульяновской области двое неизвестных убили двух собак: одну из них проволокой привязали к автомобилю и проехали по селу, из-за чего животное задохнулось.В МВД подтвердили, что в дежурную часть обратился 42-летний житель села Ясашная Ташла, сообщив об убийстве своего питомца."В настоящее время органами предварительного следствия МО МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В рамках расследования назначили судебно-ветеринарную экспертизу.

https://ria.ru/20210301/sobaka-1599450421.html

ульяновская область

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), ульяновская область, происшествия