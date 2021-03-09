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В Ульяновской области возбудили дело после жестокого убийства собаки
В Ульяновской области возбудили дело после жестокого убийства собаки
Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в ульяновском селе, заявили в управлении МВД по региону. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:21
2021-03-09T17:21
2021-03-09T19:34
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в ульяновском селе, заявили в управлении МВД по региону.Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Ульяновской области двое неизвестных убили двух собак: одну из них проволокой привязали к автомобилю и проехали по селу, из-за чего животное задохнулось.В МВД подтвердили, что в дежурную часть обратился 42-летний житель села Ясашная Ташла, сообщив об убийстве своего питомца."В настоящее время органами предварительного следствия МО МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В рамках расследования назначили судебно-ветеринарную экспертизу.
https://ria.ru/20210301/sobaka-1599450421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), ульяновская область, происшествия
САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в ульяновском селе, заявили в управлении МВД по региону.
Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Ульяновской области
двое неизвестных убили двух собак: одну из них проволокой привязали к автомобилю и проехали по селу, из-за чего животное задохнулось.
В МВД подтвердили, что в дежурную часть обратился 42-летний житель села Ясашная Ташла, сообщив об убийстве своего питомца.
"В настоящее время органами предварительного следствия МО МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В рамках расследования назначили судебно-ветеринарную экспертизу.