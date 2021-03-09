https://ria.ru/20210309/snapdragon-1600475927.html

Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов

Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов

Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:30

2021-03-09T15:30

2021-03-09T15:30

наука

qualcomm

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает WinFuture.Инженеры Qualcomm уже тестируют опытные образцы с этим процессором. Опытная платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS. Запланированы и некоторые важные инновации в области съемки. В тестируемых образцах используется некий фотомодуль камеры, который носит внутреннее имя "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.Чип следующего поколения придет на смену нынешнему Snapdragon 888, который считается наиболее мощным решением для Android-смартфонов. Телефоны с этим процессором оснащены "суперядром" Cortex-X1 и поддерживают 5G.

https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google android, гаджеты, технологии