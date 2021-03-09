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Наука
https://ria.ru/20210309/snapdragon-1600475927.html
Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов
Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов
Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:30
2021-03-09T15:30
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает WinFuture.Инженеры Qualcomm уже тестируют опытные образцы с этим процессором. Опытная платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS. Запланированы и некоторые важные инновации в области съемки. В тестируемых образцах используется некий фотомодуль камеры, который носит внутреннее имя "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.Чип следующего поколения придет на смену нынешнему Snapdragon 888, который считается наиболее мощным решением для Android-смартфонов. Телефоны с этим процессором оснащены "суперядром" Cortex-X1 и поддерживают 5G.
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РИА Новости
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qualcomm, google android, гаджеты, технологии

Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов

15:30 09.03.2021
 
© QualcommQualcomm Snapdragon 870
Qualcomm Snapdragon 870 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Qualcomm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает WinFuture.
Инженеры Qualcomm уже тестируют опытные образцы с этим процессором. Опытная платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS.
Запланированы и некоторые важные инновации в области съемки. В тестируемых образцах используется некий фотомодуль камеры, который носит внутреннее имя "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.
Чип следующего поколения придет на смену нынешнему Snapdragon 888, который считается наиболее мощным решением для Android-смартфонов. Телефоны с этим процессором оснащены "суперядром" Cortex-X1 и поддерживают 5G.
Qualcomm Snapdragon 888 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888 получил "суперядро"
 
НаукаQualcommGoogle AndroidгаджетыТехнологии
 
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