https://ria.ru/20210309/snapdragon-1600475927.html
Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов
Появилась первая информация о новом топовом чипе Qualcomm для смартфонов
Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:30
2021-03-09T15:30
2021-03-09T15:30
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qualcomm
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технологии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Qualcomm ведет разработку нового чипа для флагманских Android-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает WinFuture.Инженеры Qualcomm уже тестируют опытные образцы с этим процессором. Опытная платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS. Запланированы и некоторые важные инновации в области съемки. В тестируемых образцах используется некий фотомодуль камеры, который носит внутреннее имя "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.Чип следующего поколения придет на смену нынешнему Snapdragon 888, который считается наиболее мощным решением для Android-смартфонов. Телефоны с этим процессором оснащены "суперядром" Cortex-X1 и поддерживают 5G.
https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html
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qualcomm, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Компания Qualcomm
ведет разработку нового чипа для флагманских Android
-смартфонов под кодовым названием "Waipio". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает
WinFuture.
Инженеры Qualcomm уже тестируют опытные образцы с этим процессором. Опытная платформа работает с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти стандарта UFS.
Запланированы и некоторые важные инновации в области съемки. В тестируемых образцах используется некий фотомодуль камеры, который носит внутреннее имя "Leica1", что намекает на сотрудничество с компанией Leica, известной своими фотоаппаратами и оптикой.
Чип следующего поколения придет на смену нынешнему Snapdragon 888, который считается наиболее мощным решением для Android-смартфонов. Телефоны с этим процессором оснащены "суперядром" Cortex-X1 и поддерживают 5G.