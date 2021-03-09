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https://ria.ru/20210309/skuns-1600444647.html
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
СМИ узнали, что мультяшный скунс Пепе ле Пью из анимационного сериала Looney Tunes студии Warner Bros. не появится во второй части фильма "Космический джем", в... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:02
2021-03-09T19:02
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что мультяшный скунс Пепе ле Пью из анимационного сериала Looney Tunes студии Warner Bros. не появится во второй части фильма "Космический джем", в котором живые актеры общаются с нарисованными персонажами, сообщает Deadline. Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Однако недавно в The New York Times вышла колонка Чарльза М. Блоу, в которой он утверждает, что Пепе ле Пью "пропагандирует культуру насилия". В мультфильмах персонаж постоянно преследует каких-нибудь барышень в поисках любви.Но, по информации Deadline, создатели ленты вырезали "скунса-насильника" еще раньше. Как передали источники изданию, они посмотрели черновую версию фильма три месяца назад и не увидели эпизода с Пепе ле Пью. Ожидалось, что он появится в сцене с участием актрисы Грейс Санто и будет приставать к ней в образе бармена. В Deadline уточняют, что у студии Warner Bros. тоже нет текущих проектов с участием этого персонажа. О романтическом скунсе Пепе ле Пью, который хочет любви, но всех отпугивает своим запахом, зрители впервые узнали в 1945-м году. В 1996-м году он появился в первом части приключенческого фильма "Космический джем", а в 2003-м году в "Луни Тюнз: Снова в деле". Фильм "Космический джем: Новое поколение" должен выйти в июле 2021 года.
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warner bros. pictures, кино и сериалы, новости культуры

Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"

19:02 09.03.2021
 
© Warner Bros. EntertainmentКадр видео I Deserve A Vacation
Кадр видео I Deserve A Vacation - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Warner Bros. Entertainment
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что мультяшный скунс Пепе ле Пью из анимационного сериала Looney Tunes студии Warner Bros. не появится во второй части фильма "Космический джем", в котором живые актеры общаются с нарисованными персонажами, сообщает Deadline.
Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Однако недавно в The New York Times вышла колонка Чарльза М. Блоу, в которой он утверждает, что Пепе ле Пью "пропагандирует культуру насилия". В мультфильмах персонаж постоянно преследует каких-нибудь барышень в поисках любви.
Но, по информации Deadline, создатели ленты вырезали "скунса-насильника" еще раньше. Как передали источники изданию, они посмотрели черновую версию фильма три месяца назад и не увидели эпизода с Пепе ле Пью. Ожидалось, что он появится в сцене с участием актрисы Грейс Санто и будет приставать к ней в образе бармена.
В Deadline уточняют, что у студии Warner Bros. тоже нет текущих проектов с участием этого персонажа.
О романтическом скунсе Пепе ле Пью, который хочет любви, но всех отпугивает своим запахом, зрители впервые узнали в 1945-м году. В 1996-м году он появился в первом части приключенческого фильма "Космический джем", а в 2003-м году в "Луни Тюнз: Снова в деле".
Фильм "Космический джем: Новое поколение" должен выйти в июле 2021 года.
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