https://ria.ru/20210309/shushkevich-1600475528.html

Шушкевич рассказал, кого винит в распаде СССР

Шушкевич рассказал, кого винит в распаде СССР

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:27

2021-03-09T15:27

2021-03-09T18:10

станислав шушкевич

михаил горбачев

белоруссия

ссср

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза.В беседе с НСН политик рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес Союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация. "При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главной (фигурой. — Прим. ред.) президент Горбачев, и вместо Политбюро у него будет Госсовет", — уточнил Шушкевич.Он подчеркнул, что такую структуру считать конфедерацией невозможно, и добавил, что к тому моменту время было упущено. Он пояснил, что Горбачеву не нравилось то, что в конфедерации наличие президента не было обязательным, как в унитарном государстве."Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами", — продолжил Шушкевич. По его словам, проект Союзного договора от 20 октября стал апогеем этих стремлений советского лидера."О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте", — заключил политик. Накануне бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз можно было сохранить в качестве единого государства, если бы изменили форму государственного устройства на конфедеративную. С таким предложением, по его словам, выступил Борис Ельцин, однако Горбачев отверг ее, так как в таком случае на посту главы государства происходила бы постоянная ротация.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.

https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html

https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599612352.html

белоруссия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав шушкевич, михаил горбачев, белоруссия, ссср, в мире