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Шушкевич рассказал, кого винит в распаде СССР
Шушкевич рассказал, кого винит в распаде СССР
Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:27
2021-03-09T18:10
станислав шушкевич
михаил горбачев
белоруссия
ссср
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза.В беседе с НСН политик рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес Союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация. "При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главной (фигурой. — Прим. ред.) президент Горбачев, и вместо Политбюро у него будет Госсовет", — уточнил Шушкевич.Он подчеркнул, что такую структуру считать конфедерацией невозможно, и добавил, что к тому моменту время было упущено. Он пояснил, что Горбачеву не нравилось то, что в конфедерации наличие президента не было обязательным, как в унитарном государстве."Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами", — продолжил Шушкевич. По его словам, проект Союзного договора от 20 октября стал апогеем этих стремлений советского лидера."О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте", — заключил политик. Накануне бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз можно было сохранить в качестве единого государства, если бы изменили форму государственного устройства на конфедеративную. С таким предложением, по его словам, выступил Борис Ельцин, однако Горбачев отверг ее, так как в таком случае на посту главы государства происходила бы постоянная ротация.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.
https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html
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станислав шушкевич, михаил горбачев, белоруссия, ссср, в мире

Шушкевич рассказал, кого винит в распаде СССР

15:27 09.03.2021 (обновлено: 18:10 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПредседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза.
В беседе с НСН политик рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес Союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация.
"При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главной (фигурой. — Прим. ред.) президент Горбачев, и вместо Политбюро у него будет Госсовет", — уточнил Шушкевич.
Он подчеркнул, что такую структуру считать конфедерацией невозможно, и добавил, что к тому моменту время было упущено.
"Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев", — заявил Шушкевич.
Он пояснил, что Горбачеву не нравилось то, что в конфедерации наличие президента не было обязательным, как в унитарном государстве.
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Зачем коммунисты развалили СССР?
"Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами", — продолжил Шушкевич.
По его словам, проект Союзного договора от 20 октября стал апогеем этих стремлений советского лидера.
"О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте", — заключил политик.
Накануне бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз можно было сохранить в качестве единого государства, если бы изменили форму государственного устройства на конфедеративную. С таким предложением, по его словам, выступил Борис Ельцин, однако Горбачев отверг ее, так как в таком случае на посту главы государства происходила бы постоянная ротация.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.
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Станислав ШушкевичМихаил ГорбачевБелоруссияСССРВ мире
 
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