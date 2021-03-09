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В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:56
2021-03-09T22:01
ольга савастьянова
александр хинштейн
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысячи), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
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ольга савастьянова, александр хинштейн, владимир путин, политика

В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах

19:56 09.03.2021 (обновлено: 22:01 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.
Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысячи), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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