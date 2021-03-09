https://ria.ru/20210309/shtrafy-1600526002.html

В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах

В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:56

2021-03-09T19:56

2021-03-09T22:01

ольга савастьянова

александр хинштейн

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысячи), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).

https://ria.ru/20210309/agitatsiya-1600525565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга савастьянова, александр хинштейн, владимир путин, политика