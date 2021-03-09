https://ria.ru/20210309/shkolnik-1600495777.html

Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников

Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников

Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:08

2021-03-09T17:08

2021-03-09T17:08

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не признает, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментариями СУСК по региону по поводу данного дела.

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, происшествия