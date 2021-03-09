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Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников
Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников
Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:08
2021-03-09T17:08
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не признает, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментариями СУСК по региону по поводу данного дела.
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пензенская область, происшествия

Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников

17:08 09.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не признает, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментариями СУСК по региону по поводу данного дела.
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