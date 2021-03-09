https://ria.ru/20210309/shkola-1600400605.html

Кравцов рассказал о проекте с помощниками директоров школ по воспитанию

Кравцов рассказал о проекте с помощниками директоров школ по воспитанию

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:10

2021-03-09T08:10

2021-03-09T09:24

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

школа

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Год. Сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать - и год", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлится пилотный проект.Кравцов отметил, что среди ценностей, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, - уважение к старшим, семейные ценности, какой-то идеологической работы не предполагается.Министр напомнил, что зарплату помощники директоров будут получать из федерального бюджета в рамках проекта "Патриотическое воспитание".Кравцов добавил, что по итогам "пилота" будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах уже в марте появятся ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. Кравцов не исключает, что с 2022 года эта практика распространиться на все регионы.

https://ria.ru/20210305/internet-1600159967.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/shkola-1598422785.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, школа, общество