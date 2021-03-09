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Кравцов рассказал о проекте с помощниками директоров школ по воспитанию
Кравцов рассказал о проекте с помощниками директоров школ по воспитанию
Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:10
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социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
школа
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Год. Сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать - и год", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлится пилотный проект.Кравцов отметил, что среди ценностей, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, - уважение к старшим, семейные ценности, какой-то идеологической работы не предполагается.Министр напомнил, что зарплату помощники директоров будут получать из федерального бюджета в рамках проекта "Патриотическое воспитание".Кравцов добавил, что по итогам "пилота" будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах уже в марте появятся ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. Кравцов не исключает, что с 2022 года эта практика распространиться на все регионы.
https://ria.ru/20210305/internet-1600159967.html
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, школа, общество

Кравцов рассказал о проекте с помощниками директоров школ по воспитанию

08:10 09.03.2021 (обновлено: 09:24 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Год. Сейчас с апреля, по-моему, с весны, начинают уже работать - и год", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлится пилотный проект.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Кравцов отметил, что среди ценностей, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, - уважение к старшим, семейные ценности, какой-то идеологической работы не предполагается.
Министр напомнил, что зарплату помощники директоров будут получать из федерального бюджета в рамках проекта "Патриотическое воспитание".
Кравцов добавил, что по итогам "пилота" будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.
Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах уже в марте появятся ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. Кравцов не исключает, что с 2022 года эта практика распространиться на все регионы.
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